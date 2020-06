Nabije bruine dwerg mét stofschijf ontdekt door ‘burger-wetenschappers’

door

Met hulp van ‘burger-wetenschappers’die meededen met het Disk Detective project van de Zooniverse zijn sterrenkundigen van o.a. MIT en de Universiteit van Oklahoma er in geslaagd om een bruine dwerg op korte afstand van de aarde te ontdekken, die omgeven is door een schijf van stof en gas. Het gaat om de bruine dwerg genaamd W1200-7845, die op 332 lichtjaar afstand van ons staat, voor sterrenkundigen is dat bij wijze van om de hoek. De bruine werg is nog erg jong, hooguit zo’n 3,7 miljoen jaar. Uit die schijf zouden planeten kunnen ontstaan. Een bruine dwerg is eigenlijk een mislukte ster, een object dat te licht is om in z’n kern te komen tot fusie van waterstof. Maar hij is ook weer flink zwaarder dan gasplaneten zoals Jupiter, dus eigenlijk houden ze het midden tussen sterren en planeten. Bij Disk Detective doen enthousiaste vrijwilligers over de hele wereld mee om foto’s van sterren met mogelijke schijven te analyseren, foto’s die verkregen zijn met behulp van NASA’s infrarood WISE missie. Al die foto’worden dan vervolgens vergeleken met foto’s uit andere programma’s te weten SkyMapper Southern Sky Survey, de Pan-STARRS survey, de Two Micron All Sky Survey (2MASS) en tenslotte unWISE en dat levert dan vervolgens de bevestiging op van schijven rondom sterren. In het geval van W1200-7845 gaat het om de meest nabije jonge bruine dwerg die nu ontdekt is. Omdat ‘ie deel uitmaakt van een grotere groep sterren, die allemaal ongeveer dezelfde kant uit vliegen, kon men de leeftijd gemakkelijk bepalen en daarmee kwam men op die 3,7 miljoen jaar uit.

Disk Detective begon in 2014 en onlangs zijn ze begonnen met een vervolg erop, Disk Detective 2.0. Dan hopen ze ook meer te weten te komen over ‘Peter Pan’ schijven, dat zijn schijven die oud genoeg zijn om al gevormde planeten te herbergen, maar die dat op de een of andere manier nog niet hebben gedaan. Bron: MIT.