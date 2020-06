Op galactisch avontuur door het centrum van de Melkweg in VR

Een internationaal team van astronomen o.l.v. Christopher Russell van de Chileense Pontificia Universidad Católica i.s.m. het NASA Goddard Space Flight Center heeft door gegevens van het Chandra X-Ray Observatorium en andere telescopen te combineren met supercomputersimulaties en virtual reality (VR) een nieuwe visualisatie van 500 jaar kosmische evolutie samengesteld rond het superzware zwarte gat Sagittarius A* in het centrum van de Melkweg. Deze visualisatie is genaamd ‘Galactic Center VR’. De onderzoekers hebben winden gemodelleerd van 25 zeer heldere en massieve objecten die bekend staan als Wolf-Rayet-sterren, die door de centrale lichtjaren van de Melkweg dringen terwijl ze rond Sgr A* draaien. Wolf-Rayet-sterren produceren zoveel licht dat ze hun buitenste lagen de ruimte in blazen om supersonische winden te creëren. Met de visualisatie kun je bekijken hoe een deel van dit materiaal wordt gevangen door de zwaartekracht van Sagittarius A* en er naar toe wordt geworpen. Zodra de winden van de Wolf-Rayet-sterren tegen elkaar aan ‘botsen’, wordt het materiaal tot miljoenen graden verwarmd door schokgolven – vergelijkbaar met sonische schokgolven – en produceert het een kolossale hoeveelheid röntgenstraling. Het centrum van de Melkweg is te ver weg voor Chandra om individuele botsingen te detecteren, maar de algehele gloed van röntgenstraling van dit hete gas is detecteerbaar met Chandra.