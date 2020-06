Ster Kepler-160 en z’n exoplaneet KOI-456.04 lijken het meest op de Zon en Aarde

door

Een team van sterrenkundigen van het Max Planck Institute for Solar System Research (MPS) in Göttingen heeft bij de ster Kepler-160 een exoplaneet ontdekt die minder dan twee keer de massa van de aarde heeft en die zich in de leefbare zone van de ster bevindt, de plek waar water in vloeibare vorm kan voorkomen en waar in theorie leven mogelijk is. Dat ze zo’n planeet ontdekken is geen groot nieuws, daar haal je tegenwoordig de voorpagina niet meer mee. Wel groot nieuws is de combinatie van ster en planeet. Want tot nu toe waren al die leefbare aardachtige planeten te vinden bij rode dwergsterren, kleinere sterren dan de zon, die een grillig karakter hebben, met soms felle uitbarstingen van ultraviolette straling. Maar Kepler-160 is een heel andere ster… hij lijkt op de zon. En daarmee hebben we voor het eerst een ster én planeet ontdekt die sterk lijken op de Zon en de Aarde. De ster Kepler-160 en z’n exoplaneet KOI-456.04 zouden een kopie van de Zon en de Aarde kunnen zijn. En dat maakt ze dus héél bijzonder.

De ster Kepler-160, gelegen in het sterrenbeeld Lier, heeft een straal die 1,1 keer die van de zon is en z’n temperatuur is 5400 graden, 300 graden lager dan die van de zon. Eerder waren bij Kepler-160 al twee andere planeten ontdekt, Kepler-160b en c. Die staan beiden dichtbij de ster en ze zijn een stuk groter dan de aarde. Hun temperatuur is zo hoog dat je er broodjes kan bakken – ongeschikt voor leven dus. René Heller en z’n team van MPS hebben nu in de gegevens van Kepler aanwijzingen gevonden voor het bestaan van een derde én vierde planeet bij Kepler-160, dat zijn Kepler-160d en KOI-456.04. De laatste heeft een straal van 1,9 keer die van de aarde en hij draait in 378 dagen om de ster. De planeet krijgt zo’n 93% straling van z’n ster als van wat de aarde van de zon ontvangt. Hij ligt in de leefbare zone, waar water in vloeibare vorm kan voorkomen. Als KOI-456.04 ook een atmosfeer heeft en als z’n broeikaseffect mild is (á la dat van de aarde en niet zoals op Venus) dan is de gemiddelde temperatuur op de planeet er +5 graden, zo’n tien graden lager dan de gemiddelde temperatuur op aarde. De kans dat KOI-456.04 echt een planeet is wordt door Heller’s team op 85% geschat. Mocht ‘t echt een planeet zijn dan moet die kans 99% zijn en daar is verder onderzoek voor nodig. Als het zo ver is dan zal KOI-456.04 Kepler-160e gaan heten. Hier het vakartikel over de ontdekking van de bijzondere exoplaneet, deze maand te verschijnen in Astronomy & Astrophysics. Bron: MPS.