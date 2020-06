Aanwijzingen gevonden voor vulkanische kraters op Titan

door

Wetenschappers hebben aanwijzingen gevonden dat er op Titan, de grootste maan van Saturnus, vulkanische kraters zijn. Charles A. Wood (Planetary Science Institute) en Jani Radebaugh of Brigham (Young University) hebben foto’s bestudeerd die gemaakt zijn met NASA’s Cassini ruimtevaartuig, die tussen 2004 en 2017 van nabij onderzoek deed aan Saturnus en z’n manen. Titan heeft weliswaar een dikke atmosfeer, die het zicht op het oppervlak belemmerd, maar dankzij de radarbeelden gemaakt door Cassini konden Wood en Radebaugh bij de noordpool van Titan toch talrijke morfologische structuren herkennen die wijzen op de aanwezigheid van vulkanische kraters. Dat zijn uiterlijke kenmerken in het landschap zoals geneste instortingen, verhoogde wallen, ‘halo’s’ en ‘eilanden’, waarvan in de foto hierboven enkele voorbeelden te zien zijn. Het tweetal denkt dat er een verband is tussen de meren van methaan op Titan en de vulkanische kraters. Vulkanische activiteit (niet van lava, maar van methaan, stikstof of andere gassen) zou gevolgd worden door instortingen, waar de meren en caldera’s een resultaat van zijn. Sommige kraters zien er nog zo ‘vers’ uit dat ze denken dat de vulkanische activiteit van recent is of zelfs vandaag de dag nog door gaat. In het tijdschrift the Journal of Geophysical Research schreven ze er dit vakartikel over. Credit: PSI.