Aanwijzingen gevonden voor sterrenstelsels met twee superzware zwarte gaten in hun kern

Een internationaal team van sterrenkundigen heeft in elf sterrenstelsels, die zeer actief zijn en die hoog-energetische gammastraling uitzenden, aanwijzingen gevonden dat zich in die sterrenstelsels niet één, maar twee superzware zwarte gaten in hun kern bevinden. Dat sterrenstelsels in hun kern een superzwaar zwart get herbergen is al lang bekend, maar twee is een zeldzaamheid (de bron zegt dat er niet één bekend is, maar volgens mij zijn er wel stelsels met twee superzwarte zwarte gaten bekend, zoals OJ 287 en SDSSJ1010+1413, oh ja en niet te vergeten SDSS 153636.22+044127.0). Een grote groep van meer dan 2000 actieve sterrenstelsels (‘Active Galactic Nuclei’, AGN) is onderzocht met de Large Area Telescope (LAT) aan boord van NASA’s Fermi gamma-ruimtetelescoop en daarbij keek men vooral naar de periodiciteit in de uitstoot van gammastraling, welke via hoogenergetische jets of straalstromen de ruimte inschiet. Die periodiciteit kan wijzen op het bestaan van twee superzware zwarte gaten, die om elkaar draaien, maar er zijn ook andere verklaringen. Bij elf sterrenstelsels vond men een variabele hoeveelheid gammastraling met een periode van enkele jaren – gemiddeld zo’n twee jaar van hernieuwde emissie van gammastraling. Dat wijst op het bestaan van twee superzware zwarte gaten in die stelsels. Bij dertien andere sterrenstelsels heeft men wel een vermoeden van periodiciteit, maar dat moet nog verder onderzocht worden. Hier het vakartikel over de waarnemingen aan de sterrenstelsels, verschenen in The Astrophysical Journal. Bron: Clemson Universiteit.