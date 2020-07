Vervolg ‘Unidentified; Inside America’s UFO Investigation’ binnenkort van start

De tweede reeks uit de docuserie ‘Unidentified; Inside America’s UFO investigation’ start op 11 juli a.s. op de zender van History Channel. De focus van de nieuwe reeks ligt op UFO-getuigenverslagen van Amerikaans marinepersoneel van de afgelopen jaren. De afleveringen heten resp. ‘UFO in combat’, ‘The Triangle Mystery’ en ‘UFO’s vs. Nukes’. De serie is een co-productie van A & E Originials in samenwerking met ‘To The Stars Academy of Arts and Sciences’ en een vervolg op de zesdelige reeks die vorig jaar lente is uitgezonden. Het onderwerp spreekt voor zichzelf, het centrale thema is UFO-onderzoek door de Amerikaanse regering en wat wordt er wel/niet allemaal achter gehouden alsmede het mogelijk bestaan van buitenaards leven.

In de serie zullen tal van ooggetuigen en onderzoekers hun verhaal vertellen en hun licht laten schijnen over UFO-fenomenen (door het Amerikaanse defensieapparaat tot ‘Unidentified Aereal Phenomena’ of UAP* gedoopt). De twee hoofdonderzoekers zijn enerzijds de organisatie ‘To The Stars Academy of Arts and Sciences’, o.a. in de persoon van Tom DeLonge, vice-president en mede-oprichter van TTSA. De tweede hoofdonderzoeker is Luis Elizondo, voormalig medewerker van de Amerikaanse geheime dienst. Elizondo meent dat de DoD zich te weinig inspant voor onderzoek naar buitenaardse verschijnselen. Elizondo was betrokken bij een geheim UFO onderzoeksprogramma van het Pentagon genaamd ‘Advanced Aerospace Threat Identification Program’ (AATIP). De serie gaat o.a. in op het ‘Nimitz incident’ in 2004, ook wel bekend als ‘Tic Tac’ vanwege de vorm van de UAP. Marineofficier David Fravor deed voor verscheidene nieuwskanalen interviews over zijn UAP waarneming maar zijn wingmate heeft zich nooit uitgesproken over het gebeuren. In deze nieuwe reeks komt ook zij aan het woord over de UAP’s. Een ander bekend TTSA lid is Christopher Mellon. Mellon was plaatsvervangend onderminister van defensie tijdens de regering Clinton en heeft zich nog tamelijk recent zeer kritisch uitgelaten over de aanpak van het UAP-onderzoek, zie ook AB.** Co-producent Anthony Lappe zegt over deze heren; “Zowel Chris Mellon als Lou Elizondo zijn zeer betrokken geweest met wat er het afgelopen jaar in het Pentagon allemaal gebeurd is. Zij beschouwen de verklaring van de marine dat het om authentiek beeldmateriaal ging als een overwinning waar ook zij aan hebben gewerkt en wij waren in staat om dit te documenteren.”

DeLonge zei over de serie en ik citeer: “Ik ben HIstory Channel zeer dankbaar dat het ons, het TTSA-team, bestaande uit gerenommeerde wetenschappers, ingenieurs en intelligence experts de mogelijkheid geeft om in deze serie op een begrijpelijke, informatieve en pakkende manier ons verhaal over te brengen.” In plaats van sensatieverhalen te verspreiden of UFO-rapportages op te kloppen menen de producenten met deze docuserie meer inzicht te kunnen geven aan het publiek in wat er zich daadwerkelijk heeft afgespeeld tijdens de waarnemingen van UFO-fenomenen, dit dankzij de vele persoonlijke interviews met getuigen en grondige analyses van getuigenverslagen. Bronnen: Cinemaholic, History Channel, Futon

*https://www.astroblogs.nl/2019/09/19/amerikaanse-marine-bevestigd-bestaan-van-videobeelden-waarop-ufos-zichtbaar-zijn/

**https://www.astroblogs.nl/2020/03/05/oud-topambtenaar-defensie-vs-laakt-passieve-houding-inzake-ufo-onderzoek/