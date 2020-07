Koolstof van komeet ATLAS kan ons vertellen hoe oud andere kometen zijn

door

Weten jullie nog hoe komeet Y4 ATLAS één van de veelbelovende kometen was, die begin maart in de berichten verscheen als een komeet die in mei met het blote oog te zien zou zijn. Het liep allemaal anders af. Zowel komeet ATLAS als komeet SWAN verdwenen roemloos van het podium, nadat ze na hun perihelium – het dichtste punt in hun baan bij de zon – uiteenvielen en snel in lichtsterkte daalden, gevolgd door komeet NEOWISE, die wel de verwachtingen waar kon maken en die nog steeds aan de hemel te zien is. Maar zoals Johan Cruyff ooit zei heeft ieder nadeel ook z’n voordeel, want het uiteenvallen van komeet ATLAS (C/2019 Y4) heeft ook iets opgeleverd: bij z’n desintegratie kwam veel koolstof vrij, dat nauwkeurig waargenomen is, zowel in de coma van de komeet als de staart. Een internationaal team van sterrenkundigen heeft dat gedaan en zij denken dat de hoeveelheid koolstof een indicatie geeft voor de leeftijd van de komeet. Y4 ATLAS is een langperiodieke komeet, die een omloopperiode van 5476 jaar heeft. Over het algemeen geldt voor kometen: hoe meer koolstof ze bevatten des te minder zijn ze in het zonnestelsel geweest. Uit de metingen blijkt komeet Y4ATLAS veel weg te hebben van de komeet C/1995 O1 (Hale-Bopp), één van de helderste kometen die we in de vorige eeuw aan de hemel hebben kunnen zien. Beiden zouden ons inzicht geven in het oudste materiaal dat bewaard is gebleven van het zonnestelsel. In de Monthly Notices of the Royal Astronomical Society verscheen dit vakartikel hierover. Bron: Phys.org.