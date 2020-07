door



Ik zit momenteel met het gezin in een park in Zeeland vlakbij Renesse. Afgelopen nacht ging ik rond 4 uur even naar buiten om te gluren of ik komeet NEOWISE kon zien. Helaas was het aan die kant van de hemel bewolkt. Maar in het oosten kon ik wel mooi Venus zien en in het zuidoosten Mars. Hierboven een foto die ik snel gemaakt heb, hieronder een gelabelde versie ervan.