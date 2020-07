Donderdag 30 juli wordt NASA’s nieuwe Marsrover Perseverance gelanceerd – volg het hier live!

door

Op donderdag 30 juli om 13.50 uur Nederlandse tijd wordt vanaf lanceerplatform 41 op Cape Canaveral Air Force Station in Florida NASA’s nieuwe Marsrover Perseverance gelanceerd, de opvolger van Marsrover Curiosity[ ]. De Perseverance, bijgenaamd ‘Percy’, zal met een United Launch Alliance (ULA) Atlas V raket de ruimte in worden gebracht en dan beginnen aan een tocht naar Mars die zeven maanden zal duren. Bestemming van de Marsrover is de Jezero krater op Mars, waar ‘ie op 18 februari 2021 zal landen en zal beginnen aan de Mars 2020 missie, waarbij ‘ie minstens één Marsjaar (687 aardse dagen) onderzoek zal doen naar geologische processen en eventueel vroeger leven of de mogelijkheid daartoe op Mars. Er gaat met de Perseverance ook nog een experimentele zelfsturende marshelikopter mee, die Ingenuity (vindingrijkheid) heet. De lancering van Percy en Ingenuity zal hieronder live te volgen zijn.

Bron: NASA.