Marsbodem onderzoek Perseverance bevestigt bestaan eeuwenoud bodemmeer op ‘zijn’ terrein

Een team planetair wetenschappers van de Universiteit van Californië, Los Angeles, heeft met hun onderzoek voor de bevestiging gezorgd van het bestaan van een enorm oud meer op Mars, en dit zorgt tevens voor opwinding onder de onderzoekers over de toekomstige bodemmonsters van de Perseverance-rover. Het plantair onderzoeksteam stelt dat NASA’s Marsrover Perseverance mogelijk reeds tekenen van leven op Mars heeft gevonden in de sedimenten van dit oude meer onder de locatie van de rover. Perseverance heeft met behulp van gronddoordringende radarapparatuur een radarkaart gemaakt, die het bestaan onthuld heeft van deze sedimenten – die al wel vermoed werden door eerdere studies maar nooit eerder bevestigd zijn – en die erop wijzen dat de krater ooit werd overspoeld met water van dit gigantische meer. Deze ontdekking zou kunnen betekenen, aldus het team, dat de robotverkenner mogelijk al microbiële fossielen heeft opgeschraapt. Dit kan echter pas met zekerheid worden vastgesteld als er in de toekomst bodemmonsters, naar de aarde worden gezonden, en deze missie zal niet eerder dan rond 2028 gelanceerd worden. De bevindingen werden recent, op 26 januari j.l. in het tijdschrift Science Advances gepubliceerd.

De Perseverance-rover, die op 18 februari 2021 landde op de Jezero-krater, samen met de inmiddels ‘gepensioneerde’ helikopter-metgezel Ingenuity, deed deze ontdekking met behulp van gronddoordringende radar (Eng. ‘groundpenetrating radar’), waarbij sedimentlagen werden onthuld die ooit tot een enorm meer behoorden en later uitdroogden tot een gigantische delta. De bevinding wekt de hoop dat, met de toekomstige geologische monsters onderzoekers bewijs kunnen vinden dat het leven ooit floreerde op de nu uitgedroogde Rode Planeet.



Drie jaar lang werd de rover vergezeld door de Ingenuity-helikopter, die op 18 januari zijn 72ste, en tevens laatste vlucht over het oppervlak van Mars uitvoerde. De Perseverance is uitgerust met zeven wetenschappelijke instrumenten, waaronder de Radar Imager for Mars’ Subsurface Experiment (RIMFAX). Door elke 10 centimeter radarsignalen in de grond af te vuren, bouwde de rover een kaart van pulsen die werden weerkaatst vanaf een diepte van ongeveer 20 meter onder het oppervlak van de krater van Mars. Nu heeft deze radarkaart het bestaan onthuld van sedimenten – vermoed door eerdere studies maar nooit eerder bevestigd – die erop wijzen dat de krater ooit werd overspoeld met het water van een gigantisch meer.

En net als bij opdrogende meren op aarde, werden de sedimenten getransporteerd door een rivier die een grote delta vormde, voordat ze later werden afgezet en verweerd door twee verschillende fasen van erosie. “De veranderingen die we in de gesteenten bewaard zien, worden veroorzaakt door grootschalige veranderingen in de omgeving van Mars”, aldus Paige. “Het is gaaf dat we zoveel bewijs van verandering kunnen zien in zo’n klein geografisch gebied, waardoor we onze bevindingen kunnen uitbreiden naar de schaal van de hele krater.” Omdat het leven op aarde sterk afhankelijk is van water, zou bewijs van water op Mars een belangrijke aanwijzing kunnen zijn dat de planeet ooit de thuisbasis was van leven – of dat er nog steeds leven zou kunnen zijn. De Perseverance-rover wacht nu op de aankomst van de geplande Sample Retrieval Lander, een vaartuig dat uitgerust is met een raket die de rover zal laden met zijn grondmonsters, die op zijn beurt gelanceerd zal worden, deze wordt weer door de Earth-return orbiter (ERO) van de ESA opgepikt voor een terugvlucht naar de aarde. NASA had de lancering voor ERO eerst in 2026 gepland, maar dit is verschoven naar 2028, wat betekent dat de monsters op zijn vroegst in 2033 op aarde zullen zijn, nog even geduld dus, maar wel bijzonder spannend..Bronnen; LiveScience, UCLA, ScienceAdvances, NASA, ESA, Eurekalert