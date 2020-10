Nog meer meren ontdekt onder de zuidpool van Mars

door

Ruim twee jaar geleden lieten radarbeelden al zien dat er onder de zuidpool van Mars kleine ondergrondse meren zijn. Dat deden ze destijds met het Mars Advanced Radar for Subsurface and Ionosphere Sounding instrument (MARSIS), onderdeel van ESA’s Mars Express, die om Mars draait. Italiaanse onderzoekers komen nu na bestudering van de gegevens van hetzelfde instrument met de ontdekking van een nieuw, groter meer onder de zuidpool. Het gaat om een meer van 30 bij 20 km, dat 1,5 km diep onder het ijs verscholen ligt en dat zout water bevat. Rondom dit grote meer liggen nog enkele kleinere ondergrondse meertjes, enkele kilometers groot. Het team dat onder leiding stond van Sebastian Emanuel Lauro (Roma Tre University) bekeek meer dan honderd radaropnames die tussen 2010 en 2019 gemaakt waren met de Mars Express, die in 2003 werd gelanceerd. Aan het oppervlak van de zuidpool van Mars is het -113 °C, maar hoe dieper je komt des te warmer het is en dat betekent dat de mogelijkheid bestaat dat die meren wellicht microbacterieel leven bevatten, al lijkt het erop dat de meren daar té zout voor zijn. In Nature Astronomy verscheen een artikel over de nieuwe vondst van de meren onder de zuidpool van Mars. Bron: Phys.org.