De LUMIO missie: CubeSat bekijkt meteorietinslagen aan de achterkant van de Maan

Ruimtevaartonderzoeker Angelo Cervone gaf deze week een ‘keynote’ presentatie tijdens het – online – International Astronautical Congress (IAC). Zijn onderwerp: de LUMIO Missie. Deze missie, een van de twee winnende concepten van de ESA SysNova Lunar CubeSats for Exploration Challenge, heeft als doel een kleine satelliet naar de achterkant van de maan te sturen om de inslagen van meteoroïden te bekijken. De IAC presentatie is gebaseerd op een wetenschappelijk artikel geschreven door Cervone, zijn collega’s in de afdeling Space Engineering, Alessandra Menicucci en Stefano Speretta, en ook de andere leden van het LUMIO consortium, waaronder onderzoekers van Politecnico di Milano en Leonardo in Italië, ISIS-space in Nederland en S&T in Noorwegen.

Hoe werkt het?

De Aarde en de Maan worden voortdurend gebombardeerd door meteoroïden van verschillende grootte en impactsnelheid. Je kunt de Maan vanaf de Aarde observeren, maar die waarnemingen zijn niet ideaal vanwege bijvoorbeeld het weer, de geometrische omstandigheden, achtergrondgeluid en lichtvervuiling. Observaties van inslagen aan de achterkant van de Maan (ueberhaubt niet zichtbaar vanaf Aarde) kunnen veel nieuwe inzichten opleveren, ook voor (het gevaar van) inslagen op Aarde. De Lunar Meteoroid Impact Observer (LUMIO), een van de twee winnende concepten van de ESA SysNova Lunar CubeSats for Exploration competitie, is een missie bestaande uit kleine satellieten – cube sats – die micro-meteoroïde inslagen op de achterkant van de Maan gaan observeren, kwantificeren en karakteriseren vanaf een baan in de ruimte. De opnames worden gemaakt met behulp van de LUMIO-Cam, een op maat ontworpen optisch instrument dat in staat is om lichtflitsen in het zichtbare spectrum te detecteren. Bron: TU Delft.