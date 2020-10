Toch geen fosfine in de atmosfeer van Venus?

door

Op 14 september werd wereldkundig gemaakt dat onderzoekers in de gegevens verzameld met de James Clerk Maxwell Telescoop (JCMT) op Hawaï en het Atacama Large Millimeter Array (ALMA) observatorium in Chili aanwijzingen hadden gevonden dat er fosfine (PH3) in de hogere delen van de atmosfeer van Venus zit. Dat voedde direct het idee dat er in die hogere delen mogelijk microbacterieel leven zou zijn, een producent van fosfine. Vandaag echter komen onderzoekers van de Universiteiten van Leiden, Groningen en Amsterdam tot de conclusie dat er géén fosfine is gevonden. Wat ze deden was nogmaals kijken naar de gegevens die verzameld waren met ALMA bij een frekwentie van 267 GHz. Een statistische heranalyse van die gegevens laat zien dat de betrouwbaarheid van de aanwezigheid van een PH3-lijn in het spectrum van Venus zit slechts 2σ (sigma) is, veel te laag om daar enige waarde aan te hechten (5σ is de grens om als wetenschappelijk bewijs te gelden). Op grond hiervan concluderen ze “We find that the published 267-GHz ALMA data provide no statistical evidence for phosphine in the atmosphere of Venus.”

No phosphine in Venus? Re-Analysis by Snellen et al. of the “Live-on-Venus” claim using the original scripts of the authors: detection is not statistically significant. Tricky calibration. Paper still needs to be peer-reviewed. So, don’t hold your breath. https://t.co/K5CqDP88Yk pic.twitter.com/yFo28p6sne — Heino Falcke (@hfalcke) October 21, 2020

Hier het drie pagina’s tellende vakartikel van Ignas Snellen et al, aangeboden voor publicatie in Astronomy & Astrophysics (het moet nog wel worden gepeer-reviewed, een standaard collegiale toetsing). Bron: Astrobiology.