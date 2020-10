Einstein’s Relativiteitstheorie weer bewezen, twee keer zelfs

Eén van de sterren van 4U 1916-053 is een neutronenster, het restant van de kern van een zwarte ster, pakweg één zonsmassa gepropt in een bolletje van nog geen 20 km doorsnede. De andere component is een witte dwerg, die zéér dicht bij de neutronenster staat, op 350.000 km afstand, zeg de afstand aarde-maan. Waar aarde en maan er een maand over doen om rond een gemeenschappelijk zwaartepunt te draaien, daar doen de neutronenster en witte dwerg van 4U 1916-053 er slechts vijftig minuten (!) over. Door goed naar de lijnen in het spectrum van 4U 1916-053 te kijken konden sterrenkundigen zien dat de verschuiving van die lijnen deels kwam door de snelle beweging van de sterren (de zogeheten Doppler verschuiving), maar deels ook door de zwaartekracht van de twee extreme objecten. En dat laatste kwam precies overeen met de voorspellingen op grond van de ART. Hier het vakartikel over test #ziljoen+2, gepubliceerd in The Astrophysical Journal Letter.