Een timelapse van 14 jaar gammabronnen aan de hemel waargenomen door Fermi

NASA’s Fermi ruimtetelescoop werd in juni 2008 gelanceerd en sindsdien neemt ‘ie het heelal waar in het gammagebied van het EM-spectrum, met name met z’n Large Area Telescope (LAT), waarmee fotonen met een energie tussen 20 MeV en 300 GeV kunnen worden waargenomen. Tussen augustus 2008 en augustus 2022 nam Fermi’s LAT vele gammabronnen aan de hemel waar, van extragalactische bronnen zoals actieve superzware zwarte gaten in andere sterrenstelsels tot galactische bronnen in de Melkweg, zoals pulsars en supernovarestanten, én van onze eigen zon, die ook zonnevlammen kan uitspuwen met gammastraling. Van die 14 jaar gammabronnen aan de hemel hebben ze een prachtige timelapse gemaakt, hieronder te zien. Het is niet alleen beeld, het wordt ook toegelicht door Fermi wetenschapper Judy Racusin. Kijken!

Bron: NASA.

