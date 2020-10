Zuurstoflek in het ISS is gevonden met behulp van…. theeblaadjes

door

Het internationale ruimtestation ISS lekt al sinds 2019 zuurstof, maar toen afgelopen augustus de hoeveelheid weggelekt zuurstof begon toe te nemen ging men op zoek naar de exacte bron van de lekkage. En die is nu gevonden en wel met behulp van… theeblaadjes – tja, je verwacht het niet. Probleem bij zoeken naar een lek is dat het ISS erg groot is en dat het lek niet dermate groot is dat je voelt dat de zuurstof ergens heen waait. Vandaar dat ze een onorthodoxe methode hebben gebruikt, kleine theeblaadjes uit een theezakje halen en die in een ruimte loslaten, zonder dat er astronauten bij zijn, die voor onnodige turbulentie kunnen zorgen. Kosmonaut Anatoly Ivanishin deed dat in de ‘overgangsruimte’ van de Russische Zvezda Service Module, een ruimte waar zich een keuken, badkamer en slaapgelegenheid bevinden. Dáár bleek het lek te zitten. Van buitenaf bekeken met camera’s zag men de blaadjes naar een klein scheurtje bewegen, vlakbij een instrumentenpaneel in de module. Met kapton tape heeft men het lek provisorisch dichtgemaakt, tot er een vaste oplossing is bedacht. Chinese thee waarmee ze een Russisch lek hebben gevonden, gekker moet het toch niet worden. 😀 Bron: Science Alerts.