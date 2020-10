OSIRIS-REx heeft gruis van Bennu opgevangen, maar verliest ‘t ook langzaam

door

Foto’s gemaakt van de kop van het Touch-and-Go Sample Acquisition Mechanism (TAGSAM) van NASA’s ruimteverkenner OSIRIS-Rex laten zien dat deze er afgelopen woensdag inderdaad in geslaagd is om gruis van het oppervlak van planetoïde Bennu te verzamelen. Het blijkt echter ook dat de kop zo vol zit dat er langzaam kleine deeltjes gruis de ruimte in verdwijnen. Bij de touch and go woensdag ging de kop maar liefst 48 cm het rulle regoliet in. Dante Lauretta (University of Arizona), hoofd van het wetenschappelijk team van OSIRIS-Rex, denkt dat enkele honderden gram is ingevangen, meer dan de 60 gram die als doel was gesteld. Men vermoedt dat de kunststof flap van mylar die als ‘deksel’ fungeert niet goed sluit, doordat er grotere steentjes onder kwamen te zitten en dat daardoor kleine deeltjes kunnen ontsnappen. Men wil nu het gruis in de kop snel stoppen in de Sample Return Capsule (SRC), zodat het niet verder kan ontsnappen. Als alles volgens plan verloopt zal OSIRIS-REx op 24 september 2023 terugkeren bij de aarde, waar de SRC, met daarin het verzamelde ruimtegruis, per parachute zal landen in de woestijn in Utah. Bron: NASA.