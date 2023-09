Zondag 24 september dropt OSIRIS-REx de monsters van planetoïde Bennu op aarde

door

Komende zondag 24 september zal de OSIRIS-REx ruimteverkenner vlak langs de aarde vliegen en dan een kleine capsule afleveren, die na een vlucht door de atmosfeer met een parachute zal landen bij de ‘Utah Test and Training Range’ bij Dugway in Utah in de VS. Dat zal ergens rond 17.00 uur Nederlandse tijd plaatsvinden. In de capsule zitten monsters die OSIRIS-REx (hetgeen staat voor de “Origins, Spectral Interpretation, Resource Identification, Security-Regolith Explorer“) verzameld heeft op het oppervlak van de kleine planetoïde Bennu. Dat gebeurde op 20 oktober 2020, toen de verkenner met het TAGSAM instrument gruis wist op te pikken vanaf het oppervlak. OSIRIS-REx zelf zal niet op aarde landen, maar doorvliegen naar z’n volgende doel, Apophis, de planetoïde waarvan jaren terug het schrikbeeld heerste (onterecht zoals bleek) dat deze zou kunnen botsen met de aarde.

Op 16 september slaagde ESA’s Optical Ground Station (OGS) telescoop op Tenerife erin om OSIRIS-REx te spotten. De verkenner was op dat moment nog 4,66 miljoen km verwijderd van de aarde. Er werd gevolgd op de sonde, dus de sterren zijn streepjes geworden – zie de foto hierboven. Er waren negentig opnames van ieder 36 seconden nodig om het beetje licht van OSIRIS-REx te ‘vangen’. Hieronder de stappen in de afdaling van de capsule door de aardse atmosfeer komende zondag. De afdaling zal live te volgen zijn via NASA TV.

Bron: ESA.

