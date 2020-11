Bij hoeveel sterren kan je een transitie van de aarde voor de zon langs zien?

door

We kennen inmiddels 4296 bevestigde exoplaneten (een andere catalogus geeft zelfs 4370 stuks aan) en 3269 stuks daarvan zijn ontdekt met de transitiemethode, grotendeels ontdekt door de Kepler ruimtetelescoop. Bij die transitiemethode houdt men veel sterren tegelijk in de gaten en als een ster dan periodiek een dip in z’n lichtcurve laat zien kan het zijn dat die dip veroorzaakt wordt doordat er gezien vanaf de aarde een planeet voor de ster langsschuift, een deel van het licht van de ster verduisterend. Maar nu de vraag naar het omgekeerde: kan men vanaf andere sterren gezien de aarde voor de zon langs zien schuiven en een dip in de lichtcurve van de zon zien? En zo ja, bij hoeveel sterren kan dat dan? Voor die vraag zag het duo L. Kaltenegger en J. Pepper (Carl Sagan Institute / Astronomy Department, Cornell University) zich gesteld en om ‘m te beantwoorden doken ze in de gegevens die verzameld zijn met TESS en Gaia, twee ruimtetelescopen van NASA resp. ESA, die de gegevens van zeer veel sterren in de Melkweg hebben bestudeerd.

De maakten gebruik van twee criteria: de “Earth Transit Zone” (ETZ), een smalle strook aan de ecliptica van een halve graad breed (da’s de breedte van de Volle Maan), waarvandaan men een aarde-transitie kan zien, en de “restricted Earth Transit Zone (rETZ), dat deel van de ETZ waar zo’n aarde-transitie meer dan tien uur duurt. De groslijst van sterren in die ETZ bevatte maar liefst 10,3 miljoen sterren, maar toen de twee sterrenkundigen zich beperkten tot sterren die maximaal 100 parsec (326 lichtjaar) van ons vandaan staan hielden ze 1004 sterren over. En daarvan waren er 508 sterren die zich bevinden in de rETZ, waar ze dus een transitie van de aarde kunnen gadeslaan die minstens tien uur duurt. De meeste van deze sterren zijn M-dwergen, kleine, rode oude sterren, aan het einde van de hoofdreeks van het HR-diagram.

Van de sterren die een aarde-transitie kunnen zien zijn er twee waarvan we al weten dat die planeten hebben: K2-155 (met drie planeten, waarvan eentje een potentiële super-aarde) en K2-240 (twee planeten, waarvan ook eentje een superaarde). Als op die planeten intelligent leven zou zijn en zij zouden hun Kepler-telescoop op de zon richten zouden ze dus ook signalen van ons kunnen detecteren! Hier het vakartikel over de berekeningen aan de aarde-transities. Bron: Astrobites.