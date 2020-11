Jupiter’s maan Europa gloeit in het donker

door

Deel deze Astroblog via: E-mail



Tweet



WhatsApp



Wie had niet vroeger zo’n glow-in-the-dark figuurtje in z’n slaapkamer hangen? Recent onderzoek laat zien dat de ijzige maan Europa van Jupiter een soort van kosmische glow in the dark is, een maan die zwakjes gloeit in het donker. Europa wordt continu bestookt met elektronen afkomstig van Jupiter en die arriveren niet alleen bij de zonverlichte dagkant van Europa, maar ook bij z’n nachtzijde. Die elektronen gaan met het magnetisch veld van Jupiter mee en als ze terechtkomen op de ijskorst van Europa kan het een zwakke straling opwekken. Welke kleur die straling heeft hang af van de samenstelling van het ijs, hetgeen vooral te maken heeft met de zouten in het ijs, zoals natrium chloride, magnesium en sulfaat. Als je het met blote ogen zou kunnen zien zou Europa groen oplichten, af en toe blauw of wit met veranderende helderheden, afhankelijk van de samenstelling van het ijs. Door analyse van de gloed willen de onderzoekers meer te weten komen over de samenstelling van het ijs, hetgeen hen ook meer kan vertellen over het binnenste van Europa, waar zich – onder de dikke ijskorst – een vloeibare oceaan bevindt. De omstandigheden op Europa werden door de onderzoekers nagebootst met Ice Chamber for Europa’s High-Energy Electron and Radiation Environment Testing (ICE-HEART), een laboratorium van NASA’s JPL in Gaithersburg, Maryland (VS). Die simulaties hebben geleid tot het inzicht dat Europa gloeit in het donker. Bron: NASA/JPL