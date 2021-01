Burgerwetenschappers maken 3D kaart van ruim 500 nabije bruine dwergen

door

Burgerwetenschappers die hebben meegedaan met het Backyard Worlds: Planet 9 project hebben een 3D kaart gemaakt van 525 bruine dwergsterren binnen een straal van 65 lichtjaar (20 parsec) van de zon. 38 van die dwergsterren waren nog niet eerder ontdekt. Die burgerwetenschappers – in het Engels citizen scientists genoemd – zijn enthousiaste vrijwilligers verspreid over de hele wereld, die met hun PC wetenschappers helpen om gegevens te analyseren. In dit geval kwamen die gegevens van de DESI Legacy Imaging Surveys, waar meerdere onderzoeken gebruik van maken, waar ik eerder deze week ook over schreef. Het Backyard Worlds: Planet 9 project is één van de vele citizen science projects van de Zooniverse, waar de bekende Galaxy Zoo ook onderdeel van is. Feitelijk doel van het project is om Planet 9 in de buitenregionen van ons zonnestelsel te vinden, maar de talloze bruine dwergen – mislukte sterren eigenlijk omdat ze te licht zijn voor kernfusie – zijn een mooie bijvangst.

Op basis van de inzet van de meer dan 150.000 (!) vrijwilligers van Backyard Worlds: Planet 9 gaan sterrenkundigen het vakartikel The Field Substellar Mass Function Based on the Full-sky 20-pc Census of 525 L, T, and Y Dwarfs in het vakblad the Astrophysical Journal publiceren. Zoals je ziet gaat het in het onderzoek om drie types bruine dwergsterren, de L, T en Y dwergsterren [ ]. Een artistieke weergave van deze drie vind je in de afbeelding hierboven. De L dwergen zijn het heetst van de drie, met temperaturen van ongeveer 1400 °C, de T dwergen zijn 900 °C en de Y dwergen kunnen een kamertemperatuur bereiken van slechts 25 °C. De nabije bruine dwerg Luhman 16B waar ik een week geleden over schreef en die vermoedelijk een bandenpatroon á la Jupiter vertoont, is een T0.5 bruine dwerg, d.w.z. dat hij op de grens zit van L naar T dwerg.

Bron: Noirlab + Centauri Dreams.