Beter laat dan nooit: iedereen nog een heel fijne Kruis-Kwartierdag!

Het is 2 februari, dag van de zoveelste corona-persconferentie in Nederland, Groundhog Day in de VS, maar ook… Kruis-Kwartierdag. Het bestaan van dat soort dagen was ik even kwijt, maar ik heb er twaalf jaar geleden ook al eens over geblogd. Het zijn de vier momenten in het jaar die zitten tussen de equinoxen (lente/herfst) en de solstitiums (zomer/winter). Stelt astronomisch gezien uiteraard niets voor, maar wel aardig dat ze daar in diverse landen bij stilstaan. Kruis-Kwartierdag vieren ze vooral in Zweden, Noorwegen, Finland, Verenigde Staten en Groot-Brittannië. Het markeert het moment precies tussen de tussen de solstitiums en equinoxen in, in dit geval tussen het wintersolstitium (21 december 2020) en de lente-equinox (20 maart 2021), in Ierland Imbolc genoemd Iedereen nog een fijne Kruis-Kwartierdag gewenst, nou ja een paar uurtjes dan nog! Bron: In the Dark.