NASA registreert krachtigste zonnevlam in zeven jaar, klasse X6.3

Krachtige zonnevlammen kunnen de communicatie- en energie-infrastructuur op aarde beïnvloeden als ze vergezeld gaan van CME’s. Dit kan gebeuren wanneer zonneplasma de beschermende magnetische bel van de aarde, de magnetosfeer, raakt. Hoewel de vorige twee zonnevlammen verband leken te houden met wijdverbreide mobiele storingen die donderdagochtend in de VS werden gemeld, stelt AT&T dat de storing volgens Reuters werd veroorzaakt door een softwareprobleem. X-klasse uitbarstingen zoals deze zijn de sterkste klasse van deze energie-uitbarstingen van de zon; ze zijn ook vrij zeldzaam. De zwakste klasse zonnevlammen is een zonnevlam van klasse B, de volgende sterkste vlam is een zonnevlam van klasse C, vervolgens is er klasse M, en ten slotte de X-klasse vlammen. De zon is momenteel op weg naar het zonnemaximum, het punt in zijn 11-jarige cyclus waarop hij de piekactiviteit bereikt, die ergens in 2024 zal plaatsvinden.