De aarde staat nu het dichtst bij de zon – iedereen een gelukkig perihelium!

Vannacht om 00.39 uur bereikte de Aarde in z’n baan het perihelium, het punt dat ‘ie het dichtst bij de Zon staat. De afstand bedroeg op dat moment 147.100.632 km oftewel 0,98331 astronomische eenheid. Het aphelium – het punt dat ‘ie het verste van de zon staat – zullen we dit jaar op 5 juli meemaken, als we 152.099.968 km (1,0167 AE) van de zon verwijderd zijn, zo’n vijf miljoen km (ruim 2%) verder. Vanaf de Aarde gezien is de Zon nu groter dan gemiddeld, en daarnaast ontvangt de Aarde door de kleinere afstand bijna 3,5% meer zonlicht en zonnewarmte. De zomers op het zuidelijk halfrond zijn dan ook meetbaar warmer dan die op het noordelijk halfrond, maar ook korter! Wellicht denk je ‘huh, de zon het dichtste bij de aarde en dan toch winter, hoe kan dat?’ Welnu, de seizoenen worden niet veroorzaakt door de afstand tot de zon, maar door de scheve stand van de aardas. Zoals je hieronder ziet staat de as nu zo dat de nachten het langst zijn en de dagen het kortst. De zon staat laag aan de hemel en daardoor moeten de zonnestralen op het noordelijk halfrond een groter oppervlak verwarmen en moeten ze een langere weg door de atmosfeer maken om het oppervlak te bereiken.

Een ander effect van het perihelium is dat de schijnbare diameter van de zon nu op z’n grootst is: die bedraagt vandaag 32’32”. Op 5 juli zal dat 31’24” zijn. Bron: Hemel.waarnemen.com.

