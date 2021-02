‘Hoop’ sonde van de VAE geslaagd om in baan om Mars te komen

door

Vandaag is de ruimteverkenner van de Emirates Mars Mission (EMM), ook wel bekend als Al Amal (“Hoop” in het Arabisch) er in geslaagd om na een reis van ruim 493 miljoen km, die op 19 juli vorig jaar vanaf de Japanse ruimtebasis Tanegashima begon, in een baan om Mars te komen. Daarmee is de Verenigde Arabische Emiraten (VAE) het eerste Arabische land dat een succesvolle interplanetaire missie is gestart. Hoop is de eerste verkenner van het drietal, dat zomer vorig jaar werd gelanceerd en op weg ging naar Mars – later zullen de Chinese en Amerikaanse verkenners bij Mars arriveren. De bedoeling is dat Hoop, die 1350 kg weegt, komende twee jaar het weer van Mars vanuit z’n baan gaat bestuderen. Toen duidelijk werd dat de sonde succesvol in een baan om Mars was gekomen werd bij Burj Khalifa wolkenkrabber een spectaculaire lichtshow ontstoken, zoals te zien in de tweet hieronder.

A light display on the supertall Burj Khalifa tower in Dubai celebrates the arrival of the UAE’s Hope spacecraft at Mars. https://t.co/RL7kFP4XcH pic.twitter.com/2AzSZKCg07 — Spaceflight Now (@SpaceflightNow) February 9, 2021

Bron: Phys.org.