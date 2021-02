NASA’s rover Perseverance is succesvol geland in de Jezero krater op Mars

door

Na een reis van 471 miljoen km, die 30 juli 2020 begon met de lancering in Florida en na een zenuwslopende zeven minuten durende afdaling door de ijle atmosfeer van Mars, is NASA’s Marsrover Perseverance vanavond om 21.55 uur Nederlandse tijd succesvol geland in de Jezero krater op Mars. De seven minutes of terror, zoals de fase van ‘Entry, Descent and Landing’ (EDL) ook wel wordt genoemd, zijn door ‘Percy’ goed doorstaan en kort na de landing stuurde de 1025 kg wegende rover met z’n engineering camera de eerste foto naar de aarde, opgevangen met behulp van NASA’s Deep Space Network:

Bron: NASA.