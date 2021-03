7 april worden resultaten van het Muon g-2 experiment bekendgemaakt – de weddenschappen zijn geopend

door

Op woensdag 7 april worden de eerste resultaten bekendgemaakt van het Muon g-2 experiment van Fermilab in de VS. Bij dat experiment kijkt men bij het Fermi National Laboratory in Batavia, Illinois (VS) naar signalen die wijzen op het bestaan van nieuwe deeltjes en natuurkrachten. Dat doen ze door muonen in sterke magnetische velden te bestuderen, de zwaardere variant van elektronen. Bij het Muon g-2 experiment wordt in een grote ring van 14 meter doorsnede (zie foto hierboven) een soort van deeltjessoep gecreëerd, waarin naast echte elementaire deeltjes ook zogeheten virtuele deeltjes ontstaan, kortlevende paren van deeltjes en hun antideeltjes, die na zeer korte tijd weer annihileren en zich omzetten in licht. Die soep is afgelopen tien jaar al vaker geproduceerd en wat daarbij opviel was dat er bij de muonen een soort van anomalie optrad, het magnetische moment van het muon lijkt ietsje pietje af te wijken van de voorspelde waarde volgens het Standaard Model, het model dat de natuurkundigen beschouwen als dé beschrijving van de elementaire deeltjes en de krachten die daartussen plaatsvinden. Het is die anomalie waar het Muon g-2 experiment zich de laatste paar jaren mee bezig hield en waar we 7 april de resultaten van te horen krijgen. Als de anomalie inderdaad bestaat dan zou die wel eens kunnen wijzen op het bestaan van deeltjes die we nog helemaal niet kennen en die ook helemaal niet beschreven worden door SM. Dán hebben we dus voor ‘t eerst tastbaar bewijs voor natuurkunde BSM, beyond Standard Model. Niet voor niets dat g-2 één van de parameters is waar natuurkundigen opgewonden van worden. 😀 We zijn benieuwd wat die resultaten zullen zijn. Zodra de geruchtenmachine gaat lopen zullen we ‘t hier laten weten!

Bron: FNAL.