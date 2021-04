Roterende zwarte gaten leveren limieten op voor massa donkere materie

door

Dankzij onderzoek aan snel roterende zwarte gaten zijn sterrenkundigen erin geslaagd om limieten te stellen aan het massabereik van donkere materie. Ja het staat er echt, dat zwarte gaten informatie opleveren over donkere materie, je verwacht het niet. Laat ik uitleggen hoe het precies zit. Zoals je weet denken sterrenkundigen en natuurkundigen dat zo’n 85% van alle materie in het heelal bestaat uit donkere materie, materie die niet reageert via de sterke en elektromagnetische wisselwerking en die daarmee onzichtbaar is. Wat donkere materie precies is dat is niet bekend, maar het zou kunnen bestaan uit ultralichte bosonen, ook wel axionen genaamd. Die deeltjes reageren wel op de zwaartekracht en daarmee zouden ze dus kunnen reageren met zwarte gaten. Als gevolg daarvan zou de rotatie van zwarte gaten moeten afremmen. Hóe dat precies gaat lijkt een beetje op een ronddraaiende caroussel: als iedereen op de caroussel zou gaan hossen en springen dan ‘steel’ je daarmee energie van de caroussel en die zal daardoor minder snel roteren (de afbeelding hierboven geeft daar een impressie van).

En dat is nou precies wat Kwan Yeung (Ken) Ng (MIT) en z’n team hebben gedaan: kijk naar de gegevens van zwarte gaten, verzameld met de zwaartekrachtgolf-detectoren LIGO en Virgo, en achterhaal of je aan de hand van de rotatiesnelheid van de zwarte gaten iets kunt zeggen over de massa van de axionen. Dat deden ze: de gegevens van 45 zwarte gaten, die ontstonden door de botsing van lichtere zwarte gaten en die daarbij zwaartekrachtgolven produceerden, werden bestudeerd en dat leverde informatie op over de rotatiesnelheden van de zwarte gaten. Van de 45 zwarte gaten waren er twee die zelfs de theoretische maximumsnelheid van rotatie hadden, de zwarte gaten die ontstonden door de zwaartekrachtgolven GW190412 en GW190517. Indien axionen bestaan dan zou die snelheid echter nooit bereikt kunnen worden, dan zouden ze half zo snel moeten rondwentelen. Op grond van alle gegevens van de zwarte gaten komt het team van Ng tot een beperking van het massabereik van de axionen: ze kunnen géén massa hebben tussen 1,3×10-¹³ en 2,7×10-¹³ eV electronvolt. Hier het vakartikel over de berekeningen aan de massa van de axionen aan de hand van de rotatie van zwarte gaten, verschenen in the Physical Rweview Letters. Bron: Eurekalert.