Heeft Gaia een bosonster ontdekt, een ster die uit donkere materie bestaat?

Vorig jaar september werd bekend dat sterrenkundigen met de Europese Gaia ruimtetelescoop een op de zon lijkende ster hadden ontdekt, die draait om een zwart gat van bijna tien zonsmassa, 420 parsec van ons vandaan – hier het vakartikel over die ontdekking en hier de Astroblog erover (over BH1). Dat klinkt niet echt schokkend, want zwarte gaten met een ster in hun nabijheid zijn er in overvloed. Maar nu zijn er twee sterrenkundigen die vraagtekens hebben bij dit scenario en die een alternatieve verklatring hebben, eentje die een stuk sensationeler is. Alexandre Pombo en Ippocratis Saltas (Institute of Physics of the Czech Academy of Sciences) denken namelijk dat we hier te maken hebben met een ster die mogelijk draait om een bosonster, een ster die bestaat uit donkere materie. Ze spreken van een donker object in plaats van een zwart gat, een object dat 9,62 keer zo zwaar als de zon is. Op 1,4 Astronomische Eenheid (=de afstand aarde-zon) bevindt zich de ster, een dwergster van spectraalklasse G met een massa van 0,93 zonsmassa, een afstand die vergelijkbaar is met die van Mars om de zon. De ster doet er 188 dagen over om één omwenteling om het donkere object te maken. Pombo en Saltas hebben simulaties uitgevoerd van de evolutie van dubbelstersystemen en ze krijgen met geen mogelijkheid te uitkomst van een ster bij een zwart gat met de bovengenoemde kenmerken van massa en afstand. Vandaar dat ze met een alternatieve verklaring zijn gekomen, eentje waarbij de ster om een grote wolk van bosonen draait, deeltjes die we in gewone vorm kennen als fotonen, W en Z-deeltjes, gluonen en Higgs bosonen, maar die er ook zijn als donkere materievariant. Hier zou het gaan om een ster met zo’n variant van de bosonen, in dit geval bosonen met spin 0 of 1. Vervolgwaarnemingen zouden duidelijk moeten maken of het echt zoiets is of toch gewoon een doodnormaal zwart gat én om daarmee gelijk een test te doen van de Algemene Relativiteitstheorie van Einstein. Hier het vakartikel van Pombo en Saltas. Bron: Space.com.

