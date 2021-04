Osiris-Rex heeft ‘een rommeltje’ achtergelaten op planetoïde Bennu

door

Op 20 oktober vorig jaar wist de Amerikaanse ruimtesonde Osiris-Rex succesvol een korte landing te maken op de kleine planetoïde Bennu en om daar materiaal op te vangen. Nu blijkt dat Osiris-Rex bij die gebeurtenis best wel ‘een rommeltje’ heeft gemaakt van de landingsplek, Nightingale genaamd. Die 20e oktober kwam de sonde tijdens de ‘Touch-and-Go (TAG)’ op zijn verzamelarm op het oppervlak van Bennu en werd vrijwel onmiddellijk het blaas- en opvang-mechanisme in werking gesteld en de regoliethouder gevuld met regoliet van de planetoïde. Daarbij werd met stikstofgas een gat geblazen in de bodem, waarop stenen en keien omhoog vlogen. Dit gebeurde binnen een tijdsbestek zes seconden. Direct daarop steeg de sonde al weer op van Bennu.

Op 7 april j.l. vloog Osiris-Rex weer vlak over Nightingale heen om te kijken wat er precies veranderd was en de foto’s die toen zijn gemaakt laten zien dat er veel op de plek is veranderd. Zo is een grote kei met een massa van 1 ton maar liefst 12 meter verderop terecht gekomen (waarbij je wel moet weten dat Bennu veel minder aantrekkingskracht heeft dan de aarde) – zie de animatiefoto hierboven, waarin de kei in de rode cirkel te zien is, de X markeert de exacte landingsplek. Hieronder nog een video, waarin de beelden te zien zijn van de indruk die de landing op Bennu heeft gemaakt.

NASA heeft bekendgemaakt dat Osiris-Rex op 10 mei 2021 de planetoïde gaat verlaten en zich richting de Aarde zal begeven. Op 24 september 2023 moet een kleine, hittebestendige container met de verzamelde monsters dan aan een parachute landen in de Amerikaanse staat Utah. Bron: Phys.org.