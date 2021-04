Nieuwe simulatie van de NASA laat zien hoe licht van om elkaar draaiende superzware zwarte gaten verbogen wordt

door

Dat massa in staat is de ruimte te krommen en daarmee de baan van licht af te buigen weten we sinds Arthur Eddington in 1919 bij een totale zonsverduistering de afbuiging van sterren dichtbij de zon zag – theoretisch al voorspelt door Einstein’s Algemene Relativiteitstheorie uit 1915. Bij NASA’s Goddard Media Studios hebben ze onlangs een dag lang een simulatie uitgevoerd van een botsing van twee superzware zwarte gaten en wel op de Discover supercomputer van het NASA Center for Climate Simulation (waarbij ze gebruikmaakten van slechts 2% van de 129.000 processors), een simulatie die laat zien hoe die afbuiging van licht bij zwarte gaten eruit ziet. Wat ze deden was een soort van pas de deux nabootsen van twee superzware zwarte gaten die om elkaar heen draaien, de ene 200 miljoen keer zo zwaar als de zon, de ander half zo zwaar. Hieronder het fantastische resultaat van de simulatie, een visualisatie waarin onder andere het effect van ‘doppler boosting’ te zien is, d.w.z. dat licht dat naar ons toe komt lichter lijkt te zijn en licht dat van ons vandaan gaat zwakker, én het effect van ‘relativistische aberratie’, d.w.z. dat zwarte gaten kleiner lijken als ze naar de waarnemer toe gaan en groter als ze van de waarnemer vandaan gaan. Kijken!

Bron: NASA.