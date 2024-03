Na 78 jaar zou nova T Coronae Borealis dit jaar weer kunnen opvlammen

door

Op 3.000 lichtjaar afstand van ons staat T Coronae Borealis, een stersysteem van een kleine compacte witte dwerg en vlak daarbij een grote rode reus, in het noordelijke sterrenbeeld Noorderkroon (Corona Borealis). Normaal gesproken is de schijnbare helderheid van het tweetal magnitude +10, d.w.z. alleen zichtbaar in een telescoop. Maar in 1946 gebeurde er iets met de witte dwerg, T Coronae Borealis (of afgekort T CrB) explodeerde als nova en was gedurende korte tijd opeens +2m, in helderheid vergelijkbaar met de Poolster en daarme gemakkelijk zichtbaar voor het blote oog. Sterenkundigen weten dat T CrB een recurrente nova is, een nova die zich herhaalt. In 1866 was er ook een uitbarsting van T CrB. Dat betekent dus dat hij eens per 78-80 jaar een uitbarsting meemaakt, hetgeen gebeurt als er vanaf de rode reus materie naar de witte dwerg stroomt en die materie zich ophoopt tot er een kritische massa wordt bereikt en er een thermonucleaire explosie plaatsvindt (zie de animatie hierboven).

Men schat in dat t CrB dit jaar tussen februari en september weer zal opvlammen en dan als ster van ongeveer magnitude 2 enkele dagen te zien zal zijn aan de hemel. Dan zal hij in lichtkracht afnemen, maar gedurende een week nog zichtbaar zijn in een verrekijker. Daarna zal hij afzwakken tot z’n normale helderheid. Hierboven de lichtciurve die gemeten werd in 1946. Hieronder een kaartje waar het sterrenbeeld Noorderkroon te zien is aan de hemel.

Bron: NASA.