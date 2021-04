Project Sky Hub doet een appel op fervente skywatchers om te speuren naar ongewone luchtfenomenen

door

Het spotten en catalogiseren van ongebruikelijke fenomenen of objecten in het luchtruim, in de volksmond UFO’s genoemd, kan voortaan met project Sky Hub een heuse doe-het-zelf klus worden. Sky Hub is in 2020 opgericht door een enthousiast team ingenieurs, wetenschappers en hobby-hemelspeurders, en omvat de opzet van een globaal netwerk van slimme sensoren die ontworpen zijn om naar digitale kenmerken van UFO’s te speuren. Maar het gaat verder dan slechts de hemel afspeuren. Vrijwilligers van het crowd-sourced network uploaden de datasets van de geobserveerde ongewone fenomenen naar de Sky Hub Cloud, de data wordt geanalyseerd, gecategoriseerd en gedocumenteerd en gedeeld onder alle participanten. Het project is een work-in-progress, het sensornetwerk, de data-analyse op UAP’s, en de systeemsoftware bevindt zich nog in de ontwikkelfase. De voorzitter van de groep is de Amerikaan Christopher Cogswell, hij roept op belangstellenden van over de hele wereld zich aan te melden voor Sky Hub. De motieven achter het initiatief zijn mede ingegeven door snelle evolutie van machine learning technologie voor het stroomlijnen van data-analyse, plus de toenemende betaalbaarheid van hardware voor kunstmatige intelligentie (AI). Het uiteindelijke doel is het bouwen en hosten van een wereldwijde, digitale UFO-database waartoe iedereen toegang heeft onder een Creative Commons-licentie m.b.v. de open-source software van Sky Hub.

Cogswell meldt dat Sky Hub nu 12 operationele eenheden heeft, het merendeel bevindt zich in de VS maar ook zijn er enkele in de VK en één in Brazilië. De kosten voor implementatie van een standaard unit varieert van 600 tot 1000 USD. Voorgestelde specificaties, zoals een microcomputer die is gebouwd voor machine learning, worden op de Sky Hub-website geplaatst. Sky Hub heeft recent enkele meteoren gespot, het ISS in beeld gebracht, evenals zwermen vogels en drones.



Een leger aan sceptici

Vele sceptici m.b.t. dit project zijn er uiteraard te vinden, waaronder Robert Sheaffer, een bekend schrijver over UFO-fenomenen. Scheaffer stelt dat er al vele netwerken zijn in de VS en andere landen, die aan uitgebreide cameraregistratie doen zoals de American Meteor Society. Ook, zo merkte Scheaffer op, gebruiken veel astronomiegroepen en privé-observatoria hun eigen camera’s om meteorologische verschijnselen en meteoren vast te leggen, eraan toevoegend dat de camera’s van astronomen nooit UFO’s opnemen, slechts meteoren. “Degenen die ‘UFO-camera’s’ opzetten houden zichzelf voor de gek als ze denken dat ze objecten zullen zien die de camera´s van astronomen niet zien,” aldus Sheaffer.



Scott Miller, lucht- en ruimtevaartdeskundige van de Wichita Universiteit, Kansas, is ook sceptisch. Miller stelt dat, n.a.v. de vele aandacht voor de UAP’s vastgelegd door de Amerikaanse marine en in het kielzog hiervan het oprichten door het Pentagon van een UAP-taskforce in 2017, de hype rondom het fenomeen aangewakkerd is maar brengt alles in verband met de Amerikaanse nationale veiligheid en stelt: “Ik heb geprobeerd de UAP-verhalen te volgen. Ik vermoed dat veel waarnemingen nog steeds verband houden met geheime, niet noodzakelijk geclassificeerde vliegtuigactiviteiten.” En vervolgt: “Mijns inziens denk ik in de richting van bedrijven die graag dollars van het Amerikaanse ministerie van Defensie (DoD) willen aantrekken door hun eigen geavanceerde prototypen te bouwen en te laten vliegen.” Miller stelt als voorbeeld de Have Blue stealth fighter, uit de 70er jaren, hier zou men vermoedelijk ook best een UFO in kunnen zien.

Van ‘Tic Tac’-video’s, publieke files, ‘The Black Vault’

Er zijn inmiddels al legio documenten en (video)-beelden te vinden betreffende UAP’s. Zo zijn er de bijzondere Tic Tac-video’s van de Amerikaanse marine, in 2020 officieel vrijgegeven, en begin dit jaar werd bekend dat in de VS een rapport in juni a.s. zou moeten verschijnen dat nog meer verzamelde gedeclassificeerde inlichtingen betreffende UAP’s moet bevatten, afkomstig van allelei overheidsinstanties, zie hier de Astroblog. Documentatie over het AATIP, dat liep van 2007 tot 2012 kan hier worden ingezien, en verder is er nog informatie vrijgegeven door de CIA en van de NSA. De website The Black Vault, beheerd door John Greenewald Jr., bevat enorm veel informatie over UAP’s, allen gedocumenteerd door de VS. Zo’n 2,2 miljoen pagina’s zijn er geupload tot nu toe. De UAP-meldingen hierin besproken zijn van over de hele wereld afkomstig. Bronnen: Space.com, NASA, NYT, CNet, AB