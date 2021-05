Hallo halo!

door

Afgelopen dagen was ik met onder andere collega-Astroblogger Paul Bakker in Zeeland om wat vakantie te vieren. We zouden oorspronkelijk in Hongarije zijn geweest, maar door de corona was dat niet mogelijk. Gisteren zaten we op een terras vlakbij het strand bij Westenschouwen en daar zagen we in de lucht mooi een kring om de zon, een halo geheten. Het lijkt op een regenboog, maar het heeft een andere oorzaak. Bij een halo zijn ijskristallen de oorzaak van de boog, bij een regenboog zijn het vloeibare waterdruppels.

Daarna hebben we een strandwandeling gemaakt en we hadden geluk, want een buienreeks die over Walcheren trok zagen we in de verte passeren, maar wij hadden er geen last van. Ik maakte daar bovenstaande foto van, tegelijk met een plaatje uit de app Buienalarm. Je ziet op de foto ook mooi de Oosterscheldekering.