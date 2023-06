El Niño in beeld

door

Na drie achtereenvolgende jaren waarin El Niña actief was is tijdens de lente van dit jaar El Niño verschenen, de sterke opwarming van normaal koel zeewater langs de evenaar in de oostelijke Grote Oceaan. El Niño zorgt naast warmere zeewatertemperaturen ook voor hogere zeeniveau’s en die zijn in de periode tussen 1 en 10 juni vanuit de ruimte gemeten en in kaart gebracht. Dat is gedaan door de Sentinel-6 Michael Freilich en Sentinel-3B satellieten en geanalyseerd door wetenschappers van NASA’s Jet Propulsion Laboratory (JPL). Op de afbeelding hierboven zie je de uitkomsten: blauw is zeeniveau dat lager is dan normaal, rood is hoger dan normaal. El Niño zie je als de rode horizontale streep midden in beeld tot aan de kust van Zuid-Amerika. In een op 8juni verschenen rapport van het NOAA Climate Prediction Center werd gemeld dat in mei 2023 de zeewatertemperatuur in het gebied 0,8 °C warmer was dan normaal. Vergeleken met eerdere El Niño’s is deze nog niet zo ver gevorderd in ontwikkeling als z’n voorgangers. Daarmee is het nog niet bekend of dit een sterke El Niño gaat worden of niet. Het natuurverschijnsel kan van invloed zijn op het weer elders in de wereld. Bron: NASA Earth Observatory.

