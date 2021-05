Ingenuity’s vijfde vlucht zit er al weer op, zijn eerste ‘one way trip’

door

De mini-helikopter Ingenuity heeft vrijdag 7 mei op Mars al weer zijn vijfde vlucht uitgevoerd. Het was voor het eerst dat Ingenuity één kant uit ging en niet terugkeerde naar de plek waar ‘ie de lucht in ging, een ‘one way trip’. Bij deze vlucht vloog Ingenuity van Wright Brothers Field met een snelheid van 2 m/s richting zuiden naar een landingsplaats 129 meter verderop. Daar werd niet gelijk geland, nee hij ging daar eerst 10 meter omhoog – een nieuw hoogterecord – en daarna pas volgde de daling en landing. In totaal duurde de vlucht 108 seconden. De vijfde vlucht is de eerste in de nieuwe fase van Ingenuity, die moet laten zien wat hij nog meer kan, zoals gebieden verkennen die voor Perseverance minder toegankelijk zijn, of verkenningsvluchten uitvoeren voor de Marsrover.

Bron: Phys.org.