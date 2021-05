SpaceX wil in 2022 een maanmissie doen gefinancierd met de cryptomunt Dogecoin

door

Even een bericht uit de afdeling cryptomunten, niet geheel het werkterrein van de Astroblogs om maar gelijk te melden. Het Canadese bedrijf Geometric Energy Corporation (GEC) heeft namelijk bekendgemaakt dat SpaceX van Elon Musk van plan is om in 2022 tijdens de zogeheten Intuitive Machines IM-1 missie een satelliet naar de maan te sturen die geheel gefinancierd zal zijn uit de cryptomunt Dogecoin, een munt die bedacht is door Billy Markus en Jackson Palmer. In één van de eerste drie maanden van 2022 zal de satelliet, die DOGE-1 zal gaan heten, met een Falcon 9 raket worden gelanceerd. Het gaat om een kleine, 40 kg wegende cubesat, die als doel heeft om ‘lunar-spatial intelligence from sensors and cameras on-board‘ te gaan verzamelen. Dat laatste is natuurlijk niet zo bijzonder, maar wel de wijze waarop SpaceX dat wil financieren, met de Dogecoin, net als de Bitcoin één van de vele vormen van cryptovaluta. De aankondiging van GEC komt een dag nadat Elon Musk aanwezig was bij de Saturday Night Live, waar hij als gastheer optrad. Daar noemde hij ook al de Dogecoin, later gevolgd door een tweet erover:

SpaceX launching satellite Doge-1 to the moon next year – Mission paid for in Doge

– 1st crypto in space

– 1st meme in space To the mooooonnn!!https://t.co/xXfjGZVeUW — Elon Musk (@elonmusk) May 9, 2021

Al langer is bekend dat Musk een groot liefhebber van de cryptovaluta is – de Dogecoin noemde hij ‘an unstoppable vehicle that’s going to take over the world.‘ Nou, we gaan het zien. Bron: Phys.org.