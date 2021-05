30 maart moesten Starlink en OneWeb satellieten manoeuvreren om een mogelijke botsing te voorkomen

door

Er bevinden zich momenteel 1565 Starlink satellieten van SpaceX in de ruimte, concurrent OneWeb heeft er 146 rond de aarde vliegen. Al lang wordt er gewezen op het grote risico van die grote hoeveelheden satellieten in de ruimte dat ze kunnen botsen tegen andere satellieten, met desastreuze gevolgen, zoals een lawine aan nieuwe fragmenten in de ruimte die onbestuurbaar zijn. Nu blijkt dat er inderdaad eind maart een kans was dat twee van die satellieten van SpaceX en OneWeb met elkaar zouden botsen. Op 30 maart, vijf dagen nadat OneWeb vanuit Rusland 36 satellieten had gelanceerd, sloeg het US Space Force’s 18th Space Control Squadron alarm dat een Starlink en Oneweb satelliet mogelijk met elkaar zouden botsen. Volgens de berekeningen zouden de twee satellieten elkaar tot op 58 meter afstand naderen, de kans op een echte botsing was 1,3%. OneWeb satellieten cirkelen weliswaar op een grotere hoogte om de aarde dan Starlink satellieten, maar die 36 satellieten waren onderweg naar hun hogere baan en moesten toen ter hoogte van de Starlinks passeren. SpaceX zegt dat z’n Starlink satellieten een automatisch systeem met kunstmatige intelligentie aan boord hebben om botsingen te voorkomen, maar vreemd genoeg werd daar 30 maart geen gebruik van gemaakt. Het was OneWeb die de koers van zijn satelliet aanpaste met een kleine uitwijkmanoeuvre om er zeker van te zijn dat er geen botsing zou komen. SpaceX heeft tot nu toe niets bekendgemaakt over het voorval. Bron: Phys.org.