DESI van start om komende vijf jaar 3D-kaart van het heelal te maken en donkere energie te doorgronden

door

Gisteren – 17 mei 2021 – is na een testfase van vier maanden DESI in gebruik genomen, het Dark Energy Spectroscopic Instrument, dat verbonden is aan de vier meter Mayall telescoop van het Kitt Peak National Observatorium vlakbij Tucson, Arizona (VS). Komende vijf jaar gaat DESI het licht meten van maar liefst 30 miljoen sterrenstelsels in het heelal, reikend tot een afstand van 11 miljard lichtjaar, en dat moet de meest complete driedimensionale kaart van het heelal opleveren die ooit is gemaakt. Met die kaart wil men een beter beeld krijgen van de mysterieuze donkere energie, de energie die met z’n afstotende werking zorgt voor de versnelling in de uitdijing van het heelal, een versnelling die in 1998 voor het eerst werd ontdekt door twee onafhankelijke teams. Aan DESI werken sterrenkundigen uit maar liefst 13 landen mee en die gaan van die 30 miljoen sterrenstelsels komende vijf jaar spectra maken, waarin ze het elektromagnetische licht uiteenrafelen en via de spectraallijnen daarin zien hoe snel de stelsels bewegen en hoe ver ze van de aarde staan. Afgelopen vier maanden is proefgedraaid en toen kon men al van maar liefst 4,3 miljoen sterrenstelsels de spectra meten. DESI is een ingenieus instrument, waarin optische robotgestuurde glasvezels maar liefst 5000 sterrenstelsels tegelijk kunnen waarnemen! Iedere twintig minuten kunnen ze op die manier van 5000 sterrenstelsels spectra maken, op een lange heldere nacht kunnen ze zo 150.000 objecten waarnemen.

Bron: LBL.