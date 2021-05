Donkere materie toont de bruggen tussen sterrenstelsels in het lokale kosmische web

door

Een internationaal team van sterrenkundigen is er in geslaagd om de verdeling van donkere materie in de omgeving van het Melkwegstelsel in kaart te brengen en om daarmee de bruggen van (donkere) materie te tonen tussen de sterrenstelsels in het lokale kosmische web. Het kosmische web is het ‘skelet’ van donkere materie in het heelal, dat de grootschalige verdeling van clusters van sterrenstelsels heeft gevormd. Donkere materie zelf is niet zichtbaar, maar de zwaartekrachteffecten ervan zijn wel zichtbaar, onder andere door zwaartekrachtlenzen, verbuigingen van de ruimte door de materie en daarmee van het licht van ver verwijderde sterrenstelsels dat door die gekromde ruimte reist. De sterrenkundigen combineerden een model dat ze hebben gemaakt met waarnemingen uit de ‘Cosmicflow-3 survey’ van 17.000 sterrenstelsels tot een afstand van 200 Mpc (=650 miljoen lichtjaar) van het Melkwegstelsel. De driedimensionale kaart die dat opleverde toont prominente structuren in het lokale heelal, zoals de zogeheten ‘local sheet’, een gebied waartoe de Lokale Groep met de Melkweg en het Andromedastelsel én de Virgocluster horen, en de ‘local void’, een relatief leeg gebied met weinig sterrenstelsels. Veel verbindingen of bruggen tussen (clusters van) sterrenstelsels waren nog niet eerder bekend. Bron: Phys.org.