Opnieuw is een ‘knipperende reus’ ontdekt, nu vlakbij het Melkwegcentrum

Een internationaal team van sterrenkundigen onder leiding van Leigh Smith (Cambridge’s Institute of Astronomy) heeft een rode reuzenster ontdekt, die 25.000 lichtjaar van ons vandaan staat en die in helderheid met een factor 30 afnam, waarna ‘ie weer lichtsterker werd. De ster heet VVV-WIT-08, genaamd naar de VISTA Variables in the Via Lactea survey (VVV), waarmee hij ontdekt is (het WIT in de naam staat voor ‘What is This?’). De onderzoekers denken dat VVV-WIT-08 een voorbeeld is van een ‘knipperende reus’, een categorie grote sterren van pakweg 100 keer de omvang van de zon, die een onzichtbare begeleider hebben, een ster of planeet omgeven door een ondoorzichtige wolk van stof, die eens in de paar decennia voor de reus langsschuiven, gezien vanaf de aarde.

VVV-WIT-08 ligt in de richting van het centrum van de Melkweg en hij bevindt zich in een gebied dichtbevolkt met sterren. De sterke afname van de lichtsterkte van de rode reus, die april 2012 begon en die een paar honderd dagen duurde, werd bevestigd met het Optical Gravitational Lensing Experiment (OGLE). De ster bleek zowel om het zichtbare deel van het spectrum zwakker te worden als in het infrarood.

Het is nu het derde voorbeeld van een knipperende reus die bekend is. Eerder ontdekte men Epsilon Aurigae, die eens in de 27 jaar verduisterd wordt door een enorme stofschijf, en daarna TYC 2505-672-1, die eens per 69 jaar een verduisterende eclips meemaakt – je merkt het, dat knipperen gaat naar aardse begrippen erg langzaam, geen ‘blink of the eye’. Uit de VVV survey komen wellicht nog twee andere kandidaten knipperende reuzen naar voren. Hier het vakartikel over de waarnemingen aan VVV-WIT-08, verschenen in Monthly Notices of the Royal Astronomical Society.

Bron: Phys.org.