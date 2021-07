De Falcon Heavy zal NASA’s Europa Clipper naar Jupiter’s ijzige maan Europa lanceren

door

NASA wil in 2024 de Europa Clipper lanceren naar Jupiter’s maan Europa. De Europa Clipper zou in eerste instantie met het SpaceLaunchSystem van NASA gelanceerd worden. Maar nu gaat deze peperdure Clipper-sonde, kosten omgerekend zo’n 3,8 miljard Euro, zo maakte NASA gisteren bekend, gelanceerd worden met de Falcon Heavy draagraket van SpaceX. Met de kosten van lancering is zo een 178 miljoen USD (omgerekend nu 150 miljoen Euro) gemoeid, mits alles volgens schema verloopt. De Europa Clipper zal in oktober 2024 gelanceerd worden vanaf het Kennedy Space Center in Florida, met de Falcon Heavy, momenteel de krachtigste nu beschikbare raket van de wereld, en de krachtigste commerciële raket ooit. De tocht zal enkele jaren duren, verwacht wordt dat het ruimteschip in april 2030 in een baan rond Jupiter zal komen.

De Clipper zal de maan Europa grondig bestuderen, het gaat 50 flyby’s maken in vier jaar tijd. De maan Europa herbergt een enorme oceaan van vloeibaar water onder zijn ijzige schil en wordt beschouwd als een van de beste plekken in ons zonnestelsel om te zoeken naar buitenaards leven, zie ook deze AB’s. De Europa Clipper zal o.a. de oceaan en de ijsschil ook nader onderzoeken op veilige landingsplaatsen voor een toekomstige Europa-landingsmissie. Deze lander-missie blijft voorlopig een concept; er is nog geen financiering voor en staat ook nog niet officieel op NASA’s missielijst. Over de keuze voor de draagraket voor de Europa Clippermissie, de Falcon Heavy of het SLS-systeem is veel te doen geweest. De ontwikkeling van het SLS heeft inmiddels zoveel vertraging en tegenslag gekend dat NASA nu definitief gekozen heeft voor de Falcon Heavy van SpaceX. Het SLS heeft nog niet gevlogen en de eerste missies van SLS zullen sowieso gewijd zijn aan het Artmis-maanprogramma van NASA. Het was lang onduidelijk wanneer een SLS beschikbaar zou komen voor Europa Clipper. Afgelopen januari kreeg het Europa Clipper-team maar duidelijkheid. NASA’s Planetary Missions Program Office deelde het Clipper-team mee te stoppen met het plannen van een mogelijke SLS-lancering, daar de Europa Clipper met een commerciële raket gelanceerd zou worden. En dat bleek de Falcon Heavy. De reis van de Clipper naar de maan Europa zal met een Falcon Heavy iets omslachtiger zijn dan met het SLS, welke wel aangeprezen wordt als de krachtigste raket ooit ontwikkeld. Het SLS zou de Clipper op een direct-to-Jupiter traject hebben gestuurd en in minder dan drie jaar na lancering reeds bij de gasgigant aankomen. De inzet van de Falcon Heavy vereist dat de Clipper in februari 2025 en december 2026 snelheidsverhogende flybys van Mars en de aarde uitvoert, zei hoofd wetenschap van de Europa Clipper-missie Bob Pappalardo van NASA’s Jet Propulsion Laboratory eerder dit jaar. Bronnen: Space.com / NASA / SpaceX / NasaSpaceFlight