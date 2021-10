Star Trek’s ‘Captain Kirk’ reist op 12 oktober a.s. echt naar de ruimte met de New Shepard

door

Blue Origin maakt op maandag 12 oktober a.s. zijn tweede bemande ruimtevlucht, de ‘New Shepard 18’-missie. Niemand minder dan de acteur William Shatner (foto), beter bekend als dé ‘Captain James T. Kirk’ uit Star Trek: The Original Series, zal passagier zijn op de New Shepard. ‘Een wonder’ noemt Shatner dit zelf. De inmiddels 90-jarige Shatner zal grenzen verleggen met deze aanstaande NS-18-missie, hij wordt namelijk de oudste ruimtepassagier ooit. Op de eerdere vlucht van de New Shepard op 20 juli dit jaar vloog de 82-jarige Wally Funk mee, zij was toen de oudste ruimtepassagier ooit. Ook een Nederlandse jongen, Oliver Daemen, vloog tezamen met de broers Jeff en Marc Bezos op deze maiden vlucht. Daemen was de jongste ruimtepassagier ooit.



William Shatner vult een van de vier stoelen op de New Shepard NS-18, en de rest van het gezelschap bestaat uit Blue Origin’s Vice President of Mission & Flight Operations Audrey Powers, die een leidende rol speelde in het certificeringsproces voor New Shepard. De andere twee stoelen op New Shepard worden ingenomen door voormalig NASA-ingenieur Dr. Chris Boshuizen, en auteur en mede-oprichter van klinisch onderzoeksplatform Medidata Solutions Glen de Vries. Shatner is lyrisch over de aanstaande vlucht: “Ik maak van de gelegenheid gebruik om de ruimte nu zelf te zien. Wat een wonder”, staat op de aankondiging van BO te lezen. Zie ook zijn reactie op twitter. Op 12 oktober om 8.30 uur CDT (15:30 NL’se tijd), vanaf Blue Origin’s Launch Site One in West Texas, zal een livestream te volgen zijn, zie hier en meer over de vlucht op de website. Bronnen: Blue Origin



