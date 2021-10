Planeet ontdekt die de transformatie van z’n moederster tot witte dwerg overleefde

door

Er zijn al meer dan 4500 exoplaneten ontdekt en van enkele daarvan is bekend dat ze draaien om witte dwergen, compacte sterren van pakweg een zonsmassa gepropt in een volume zo groot als de aarde – het voorland van onze eigen zon over ruim vijf miljard jaar. Al die planeten zijn gearriveerd bij hun witte dwerg nadat deze ontstond, zo laat hun lokatie zien. Maar nu is er vermoedelijk voor het eerst een exoplaneet ontdekt die al eerder draaide om de witte dwerg, die de gehele transformatie van zonachtige ster via het stadium van rode reus tot witte dwerg heeft meegemaakt én overleeft. Het gaat om een systeem dat zich op een afstand van 6500 lichtjaar van ons vandaan bevindt in de richting van het centrum van het Melkwegstelsel, pakweg een kwart van de afstand tot dat centrum. De witte dwerg in kwestie heeft een massa van 60% van die van de aarde, de planeet er vlakbij is 40% keer zwaarder dan Jupiter. Beiden werden ontdekt met de Kecktelescoop op Hawaï en wel dankzij een verschijnsel dat microzwaartekrachtlens heet: de witte dwerg en planeet schoven gezien vanaf de aarde op een gegeven moment precies voor een achtergrondster, waardoor het licht van die achtergrondster even werd verbogen en versterkt.

In infrarood konden ze met de telescoop die gebeurtenis zien – MOA-2010-BLG-477Lb genaamd – en dat leverde het ontdekken op van de Jupiterachtige planeet en de witte dwerg, waar hij op minstens 3 Astronomische Eenheid (afstand aarde-zon) omheen draait. Als de zon ooit ook sterft tot witte dwerg zullen de rotsachtige planeten Mercurius, Venus, Aarde en Mars dat niet overleven, maar Jupiter en zijn manen zullen dat vermoedelijk wel kunnen en dat laat MOA-2010-BLG-477Lb ook zien.

Bron: Phys.org.

Deel deze Astroblog via: E-mail



Tweet



WhatsApp