Heel jonge exoplaneet ontdekt die ook nog eens direct te zien is

door

Een internationaal team van sterrenkundigen, onder aanvoering van de Universiteit van Hawaï, heeft een exoplaneet ontdekt die niet alelen heel jong is, maar die ook nog eens direct zichtbaar is. Er zijn al meer dan 4500 exoplaneten ontdekt, maar slechts een handvol daarvan kan direct gezien worden, het overgrote deel is alleen indirect zichtbaar via transities voor de ster langs of het wiebelen van de ster door aantrekking van de planeet. 2M0437b zoals de exoplaneet in kwestie heet kan direct waargenomen worden, nou ja met de grote Subaru Telescoop en de Keck telescoop op het eiland Maunakea op Hawaï weliswaar. 2M0437b werd al in 2018 ontdekt en het kostte de sterrenkundigen vervolgens drie jaar om te zien of ‘ie daadwerkelijk om de ster 2M0437 draait of dat het iets op de achtergrond is. Het eerste bleek het geval te zijn, nmet behulp van de grote telescopen, de techniek van de adaptieve optiek en de heldere lichten boven Maunakea slaagde men er in om de baan van 2M0437b om z’n ster te volgen. 2M0437 is een ster die deel uit maakt van de zogeheten Taurus wolk, een kraamkamer van jonge sterren (zie foto hieronder).

De planeet is een paar keer groter dan Jupiter en hij is slechts een paar miljoen jaar oud, net als de ster waar hij omheen draait – piepjong in astronomische termen. 2M0437b staat zo’n 100 Astronomische Eenheid (AE) van z’n ster vandaan, dat is honderd keer de afstand aarde-zon (149 miljoen km). Door die grote afstand en de grootte van de planeet kan men ‘m op aarde direct waarnemen. 2M0437b is nog zo jong dan hij nog de warmte heeft van de energie die vrij komt na zijn ontstaan: de temperatuur op 2M0437b is er ongeveer net zo hoog als die van het lava dat uit de vulkanen op Hawaï stroomt. Hier het vakartikel over de ontdekking van de jonge exoplaneet. Bron: Phys.org.

Deel deze Astroblog via: E-mail



Tweet



WhatsApp