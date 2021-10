‘Ben ik hier alleen?’ UFO-serie start donderdag 4 november

door

Donderdagavond 4 november is op televisie op NPO 3 om 21.55 uur de eerste aflevering van ‘Ben ik hier alleen‘ te zien, de zesdelige documentaireserie met Georgina Verbaan over buitenaards leven. In haar eigen ‘spaceship camper’ reist Georgina door Europa en probeert als een ware ontdekkingsreiziger te verklaren of buitenaards leven invloed heeft op ons bestaan.

2021 is hét UFO-jaar. De Covid-pandemie heeft ervoor gezorgd dat mensen meer uit het raam staren, en het aantal UFO-meldingen is explosief gestegen. Het Pentagon ontkent buitenaards leven niet en daarmee staat buitenaards leven op de politieke agenda. Georgina bezoekt locaties in Europa waar mogelijk ‘encounters’ hebben plaatsgevonden tussen mens en buitenaardse entiteiten en spreekt met wetenschappers en (ervarings-)deskundigen.

Georgina Verbaan heeft een heel eigen en unieke kijk op de wereld van het onverklaarbare. Zij vraagt zich dan ook af: ben ik hier alleen?

In de eerste aflevering gaat Georgina Verbaan op zoek naar buitenaards leven in Nederland. Met behulp van Bram en Alexander van Ufo-meldpunt Nederland ontmoet zij getuigen die contact hebben gehad met onverklaarbare verschijnselen. De UFO van Soesterberg is door 12 personen waargenomen, maar defensie stopte de zaak in de doofpot. Hoe kan het dat je voor gek wordt verklaard, als je iets onverklaarbaars ziet? Het universum is toch veel te groot om te denken dat we de enige levensvorm zijn? Heino Falcke van de Radboud Universiteit Nijmegen laat Georgina zien hoe nietig de aarde is. Tip voor deze blog kwam van collegablogger Jan Brandt. Bron: NTR.

Deel deze Astroblog via: E-mail



Tweet



WhatsApp