Ex-inlichtingenfunctionaris en UFO-klokkenluider David Grusch bij The Joe Rogan Experience; een korte impressie

In scènes die aan een sciencefictionfilm deden denken, getuigde op 26 juli j.l. in een publieke hoorzitting voor het Amerikaans Congres David C. Grusch, een voormalig inlichtingenfunctionaris van defensie over een vermeende UFO-doofpotaffaire in de VS. Grusch was in de maanden erna tot op heden, veel in de media waaronder recent bij ‘The Joe Rogan Experience’, aflevering 2065, TJRE is momenteel een van ’s werelds meest beluisterde podcasts. Grusch heeft in de loop van het jaar, via o.a. zijn vele media-optredens stapsgewijs meer over deze doofpotaffaire en plein public verteld en deed recent bij Rogan uitgebreid zijn verhaal. In het kort komt het erop neer dat Grusch, in zijn hoedanigheid als oud-inlichtingenfunctionis van de Amerikaanse luchtmacht, en deel uitmakend van twee UFO-taakgroepen, als vertegenwoordiger van het National Reconnaissance Office bij het UAP taskforce, en bij de UFO-taakgroep van het National Geo-Spacial Intelligence Agency (met top secret clearing), beweert dat de Amerikaanse regering al tientallen jaren in het bezit is van‘intacte en gedeeltelijk intacte’ op aarde gecrashte voertuigen, van onbekende oorsprong. Deze werden verzameld als onderdeel van een geheim programma, en dit programma loopt, aldus Grusch, buiten de UAP taakgroepen om.



Grusch ging op 7 april j.l. weg bij defensie, en besloot, na enkele jaren gezwegen te hebben, uit de school te klappen over dit programma, zie hier verder op deze Astroblog. De informatie over het programma is, aldus Grusch, door de regering illegaal achtergehouden voor het Amerikaanse Congres. Grusch heeft een klokkenluidersklacht ingediend bij de overheid, waarin hij stelt dat hij slachtoffer is geworden van illegale vergeldingsacties. Grusch’ onthullingen komen erop neer dat gecrashte UAP’s van onbekende, niet-menselijke – mogelijke buitenaardse – oorsprong, geborgen, en verborgen worden gehouden door overheden wereldwijd, en dat de technologie gereverse-engineered zou worden. De spullen zouden worden bestudeerd voor geopolitieke doeleinden. Grusch zou bewijs hebben overhandigd aan het Amerikaanse Congres. Hij leverde echter publiekelijk geen enkel bewijs om zijn beweringen te staven.

The Joe Rogan Experience aflevering 2065 met David Grusch, carrière, Lockheed Martin

Bij Joe Rogan (15,5 miljoen abonnees YT), vertelde Grusch, op 21 november j.l., uitgebreid over zijn carrière bij de Amerikaanse luchtmacht en als inlichtingenfunctionaris bij de UFO taskforce UAPTF (nu het AARO). Grusch heeft een bachelor in natuurkunde en een master in ‘intelligence analysis’. Grusch was werkzaam bij het UAPTF van 2019-2021, en van 2021 tot juli 2022 was hij bij het NGA voor UAP-analyse. Grusch is zeker een onderhoudend verteller, zijn Amerikaans-Engels is goed te volgen, en zijn verhaal bouwt zich overwegend chronologisch op. De video duurt 2,5 uur. Grusch stelt voor alles, dat aanvankelijk bij zijn werk bij de luchtmacht “UFO’s were not on my radar”, het onderwerp had niet zijn aandacht, en viel het onderwerp ter sprake dat maakte hij er eerder met zijn collega’s grappen over, dan het serieus te nemen. Zo rond 2017 (na het uitkomen van het bekende artikel ‘Glowing Auras and Black Money’ in de New York Times, over het AATIP-UFO-programma), wordt hij benaderd om verhalen van meldingen van UFO’s aan te horen van militair personeel en verneemt hij meer over geheime UFO programma’s, en komt hij met personen in contact die daarbij betrokken zijn. Hij bouwt zijn werkzaamheden verder uit en stelt na een tijdje aanhoren van de getuigenverslagen ‘maybe there is something to it’. Kennelijk zijn de meldingen behoorlijk ongewoon, en wat hij allemaal vanaf die tijd aan meldingen tegenkomt noemt hij bij Joe Rogan ‘really crazy shit’.

Grusch spreekt en beschrijft in grove lijnen bij Joe Rogan enkele UFO-incidenten van militair personeel. De betrokken militairen voelden zich vanwege een ‘protected disclosure’ omgeving, wel veilig om bij Grusch naar buiten te komen met hun verhaal, iets wat in het verleden wel anders was, zie hier deze AB. Deze verhalen varieerden van meldingen van ‘blauwachtige driehoeken in de lucht’ tot ‘afwijkende radardata waar geen touw aan vast te knopen was’, en documentatie bestond naast de verslagen ook uit foto’s. De militairen mochten er verder niet en public over spreken. Grusch sprak met vele mensen ook van het Amerikaans Congres, maar alles gebeurde in het diepste geheim, en niet duidelijk was wie ‘wat wist’ en de meldingen waren ‘anekdotisch’. Grusch gaat verder in op de gebeurtenissen bij het ruimtevaartbedrijf Lockheed Martin. Het bedrijf Lockheed Martin, een Amerikaanse overheidsaannemer, zou overblijfselen van een geborgen UFO in zijn bezit hebben, Grusch stelde “Lockheed Martin wilde van dit materiaal afkomen door het naar een specifieke faciliteit te brengen die ik ken en waarvan ik melding maakte aan de inspecteur-generaal van de inlichtingengemeenschap, en het exacte adres en al die dingen heb verstrekt.” Grusch stelde dat de CIA roet in het eten gooide voor de actie, en gaat tevens in op allerlei zaken die met deze affaire te maken hadden zoals de rol van Bigelow’s Aerospace faciliteiten waaronder de ‘Skinwalker Ranch’, de Defense Intelligence Agency, en de programma-manager van dit alles, Jim Lacatski, (zie o.a. ook de Weaponized podcast, met Lacatski en George Knapp).



Grusch stelde tevens dat die affaire met Lockheed Martin nog niet zo lang geleden gebeurd is, het vond plaats tijdens de looptijd van het UFO-studieprogramma van het Pentagon, bekend als AAWSAP/AATIP (2008-2010). Het idee om de overblijfselen van het vaartuig naar een nieuwe faciliteit te verplaatsen werd aldus verhinderd, maar de grondlegger van dit geheime programma m.b.t. deze exotische voertuigen, Dr. James Lacatski, schreef een boek (een boek waar Grusch enkele keren naar verwijst in de podcast met Rogan, gepubl. januari 2023) waarin Lacatski bevestigt dat de VS gecrashte UAP’s van onbekende, niet-menselijke – mogelijke buitenaardse – oorsprong, geborgen, en verborgen worden gehouden, en dat de technologie gereverse-engineered zou worden, d.w.z. uit elkaar gehaald en getracht de technologie erachter te hergebruiken. Grusch zou graag willen dat zo’n 90 procent van al deze kennis over deze bijzondere voertuigen openbaar zou moeten zijn, om bestudeerd te worden aan universiteiten en instituten, zo’n tien procent zou dan geheim kunnen blijven.

Het grootste erkende UFO-onderzoek ooit gefinancierd door de Amerikaanse overheid was AAWSAP (AAWSAP was de grootste aanbesteding onder AATIP) en stond onder toezicht van de Defense Intelligence Agency (DIA). De twee mannen die AAWSAP beheerden, inlichtingenanalist en raketwetenschapper Dr. James Lacatski en zijn collega Dr. Colm Kelleher (van het boek Hunt for the Skinwalker), hielpen bij het samenstellen van een UFO-database van zo’n 200.000 UFO-zaken. Destijds senator Harry Reid (1039-2021) drong er op aan het fijne over dit programma te willen weten, maar kreeg geen gecrasht UFO-materiaal te zien.



Deze onthullingen dit jaar van Grusch zijn zeker interessant in het licht van enkele andere uitspraken van hooggeplaatste medewerkers van ruimtevaartbedrijven als Lockheed Martin en Northrup Grumman in het verleden. Zo is er bijvoorbeeld Ben Rich (1925-1995), de ‘Vader van de Stealth Fighter F117A, en ooit hoofd van Lockheed’s Skunk Works, die o.a. verklaarde in de jaren ’90, zie bijvoorbeeld dit interview, dat er veel was geleerd van teruggevonden UFO s en dat deze het ontwerp van sommige vliegtuigen hadden geïnspireerd. Grusch’ beweringen sluiten aan bij Ben Rich’ uitspraken, die stelde o.a., ik citeer “We already have the means to travel among the stars, but these technologies are locked up in black projects, and it would take an act of God to ever get them out to benefit humanity. Anything you can imagine, we already know how to do it”. En er is ook voormalig CEO en mede-oprichter van Northrup Grumman, John Northrop die, zie deze video, erkent dat “UFO’s are real, demonstrating propulsion and power beyond known human tech.”

De Amerikaanse regering en de Ufo cover-up, David Grusch

Zoals gezegd getuigde Grusch in juli j.l. in een publieke hoorzitting voor het Amerikaans Congres dat de VS in het bezit is van ‘intacte en gedeeltelijk intacte’ buitenaardse voertuigen, (zie ook deze Astroblog voor een uitgebreid verslag over Grusch.) Kennis hierover zou bewust achter gehouden zijn, niet alleen voor het publiek, maar juist ook voor een (deel van) de onderzoeksgroep van het ministerie van Defensie (DoD) die deze materie moet onderzoeken (het AARO of ‘All-domain Anomaly Resolution Office’, voorheen UAPTF). Onder ede getuigden, naast Grusch ook, David Fravor en Ryan Graves resp. voormalig marinecommandant en marinepiloot, over hen, zie ook deze Astroblog, en deze UAP Recap Astroblog. De commissie stond o.l.v. het Republikeinse congreslid Glenn Grothman. Het Amerikaanse leger stelde dat het actief probeert het kleine aantal waarnemingen te onderzoeken waarvoor geen duidelijke verklaring is, en ontkende Grusch’ beweringen. Tijdens de hoorzitting waren er geen nieuwe onthullingen over buitenaardse wezens.



Grusch, Mussolini’s UFO

In Le Parisien, beweerde Grusch eerder dit jaar dat de VS in het bezit waren van een ‘klokachtig vaartuig’ dat de regering van Benito Mussolini in 1933 in Noord-Italië had teruggevonden. Op 26 juli j.l. aarzelde hij om in details te treden over die beweringen, daarbij verwijzend naar veiligheidskwesties. Garrett Graff, een journalist die een boek schrijft over de jacht van de regering op UFO’s, twitterde: “Zeer interessant voor mij dat Dave Grusch niet bereid is om onder ede op de #UFOHearings de meest explosieve – en bizarre – van zijn beweringen uit zijn NewsNation-interview. Hij lijkt er heel voorzichtig omheen te dansen en ze te herhalen.”

Bij Joe Rogan gaat Grusch ook op dit onderwerp in, dat ook wel het Magenta-incident wordt genoemd (rond min. 30). Dit vond plaats in 1933, zie o.a. hier Il Corriere della Sera, maar gaf niet meer informatie, dan dat hij hier eerder over losgelaten heeft, over de vorm van het vaartuig, en hoe de randen afgebrokkeld waren enz. (Grusch verhaal hierover sluit aan op de bevindingen van de Italiaanse UFO-onderzoeker Roberto Pinotti. Pinotti heeft documenten in zijn bezit die hij ziet als het bewijs van zowel de crash als van een geheime afdeling die door Mussolini was opgericht om de vermeende UFO te bestuderen. Op YT, L’UfO del Duce.). Verder hoopt Grusch dat er vóór het einde van dit decennium een volledige declassificatie van UAP’s bereikt kan worden.

