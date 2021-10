Samenstelling gemeten van atmosfeer van een exoplaneet 340 lichtjaren van ons vandaan

door

Sterrenkundigen zijn er in geslaagd om met behulp van de 8,1m Gemini South telescoop in Chili voor het eerst direct de hoeveelheid water en koolmonoxide in de atmosfeer van een exoplaneet te meten. Michael Line (Arizona State University) en zijn team bestudeerden met die telescoop WASP-77Ab, een ‘hete Jupiter’ op zo’n 340 lichtjaar afstand. Hete Jupiters worden zo genoemd omdat ze ongeveer zo groot zijn als Jupiter, maar door de nabije afstand tot hun moederster heel heet, 1100 graden Celcius in het geval van WASP-77Ab.

Met behulp van de Immersion GRating INfrared Spectrometer (IGRINS) verbonden aan die telescoop was men in staat om van enkele gassen in de atmosfeer van de planeet hun ‘abundantie’ te weten te komen, de relatieve hoeveelheid van die gassen. Dat lukte voor water en koolmonoxide. Die hoeveelheden blijken ongeveer gelijk te zijn aan die van de ster, WASP-77A. Hier is het vakartikel over de waarnemingen aan WASP-77Ab, verschenen in Nature. Bron: Phys.org

Deel deze Astroblog via: E-mail



Tweet



WhatsApp