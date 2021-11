MicroBooNE sluit steriel neutrino uit als oorzaak MiniBooNE anomalie

door

Eerst was daar de zogeheten MinibooNE anomalie, een afwijking in de met het Standaard Model (SM) voorspelde uitkomst van verval van neutrino’s. Zowel met de MinibooNE detector (Mini Booster Neutrino Experiment) als eerder met het Liquid Scintillator Neutrino Detector (LSND) experiment in de VS had men een anomalie waargenomen. Beiden zagen in de experimenten meer verval van neutrino’s in elektronen dan SM voorspelt. Dat wees op het mogelijk bestaan van een vierde soort neutrino, naast de bekende elektron-, muon- en tau-neutrino’s, op een zogeheten steriel neutrino van ongeveer 100 keV zwaar – lees deze Astroblog voor de details. ENTER MicrobooNE, de opvolger van MinibooNE. Bij dat vernieuwde experiment maken ze gebruik van 170 ton vloeibare argon in een ‘liquid argon time projection chamber (LArTPC)’, waarin neutrino’s, die 486,5 meter verderop worden geproduceerd, op zeldzame momenten in botsing komen met het argon en ze dan vervallen.

Uitkomst van de metingen met MicrobooNE – hierboven te zien in de vier soorten metingen die gedaan zijn, drie voor elektronen en eentje voor fotonen – lijkt ze zijn dat een enkel steriel neutrino uitgesloten wordt om het waargenomen overschot te produceren. Wel zou er sprake kunnen zijn van een ‘gemengd model’, waarbij één exotisch soort neutrino zorgt voor het verval in elektronen, en een ander voor verval in fotonen. Hieronder de acht gepubliceerde vakartikelen met alle details van de resultaten van de MicrobooNE experimenten.

Bron: Phys.org + Francis Naukas.

