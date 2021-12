Nieuwe aanwijzigingen voor vulkanische activiteit van de Idunn Mons op Venus

door

Een internationaal team van onderzoekers heeft nieuwe aanwijzingen gevonden dat de 2,4 km hoge Idunn Mons op Venus vulkanische activiteit vertoont. Die berg ligt in de Imdr regio en hij heeft een oppervlak van zo’n 200 km². Eerder liet de Venus Express, die tussen 2006 en 2014 rond Venus vloog, met zijn Visible and Infrared Thermal Imaging Spectrometer (VIRTIS) instrument al zien dat er rond Idunn Mons lavastromen lijken te zijn. De recente onderzoeken laten nu zien dat áls dat inderdaad lava is dan moet dat minder dan 1000 jaar oud zijn, want de afbraak van lava op het oppervlak van Venus, waar extreme weerssituaties gelden (o.a. een gemiddelde temperatuur van 464 °C, daar kan zelfs lava niet lang tegenop ), gaat erg snel. Bovendien zijn er op basis van VIRTIS waarnemingen aanwijzingen dat de wind rond Idunn Mons flink verstoord wordt, hetgeen veroorzaakt kan worden door hitte die vanuit de grond opstijgt. Conclusie van de onderzoekers (P. D’Incecco et al): “Our work suggests that Idunn Mons may be geologically both volcanically and tectonically active today.” Hier het vakartikel over het onderzoek aan Idunn Mons, verschenen in The Planetary Science Journal (2021). Bron: Phys.org.

